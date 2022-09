A lo largo de los 15 temporadas en las que interpretó a Abby Sciuto en NCIS, la actriz Pauley Perrette se convirtió en una de las estrellas más queridas de ese programa. Sin embargo, en 2018 sus fans se llevaron una triste sorpresa cuando ella anunció que se despedía de la serie. Y a partir de ese momento su público siguió de cerca cada uno de sus pasos. Por ese motivo, y atenta a compartir con sus seguidores las novedades de su vida, la actriz confesó una dura situación que vivió hace un año.

A través de su cuenta de Instagram, Pauley reveló que el año pasado sufrió un derrame cerebral masivo, y celebró que actualmente se encuentra recuperada de ese grave episodio de salud. La actriz de 53 años, se tomó unos minutos para grabar un video, al que acompañó con el siguiente mensaje: “Es dos de septiembre. Hace un año atrás tuve un derrame cerebral masivo. Antes de eso, había perdido a familiares muy queridos y amigos. Y a mi papá. Y luego a mi primo Wayne. Sin embargo y hasta ahora, soy una sobreviviente de esta vida traumática. Y sigo estando muy agradecida. Y sigo llena de fe, ¡y todavía estoy aquí!”.

En el transcurso de la grabación, Paurrette reflexiona: “¿Cuántas veces logre engañar a la muerte? En una oportunidad casi muero debido a un cuadro de alergia a la tintura para el pelo. También tengo alergia a varios alimentos. Y salí adelante luego de una violación y de sufrir violencia doméstica. Sufrí el ataque de una persona sin techo, que casi me mata, y sigo aquí”.

En el último tramo de su video, la intérprete concluye: “Pasé por muchas cosas durante los últimos dos años. Cosas que resultaron más difíciles que sufrir un derrame. Pero sigo aquí. Y sigo agradecida. Y gracias a aquellos que son mis amigos. Gracias. Que Dios los bendiga. Sigo aquí”.

Su denuncia luego de renunciar a NCIS

El 8 de mayo de 2018, se emitió el último capítulo de NCIS que la tenía como parte del elenco, y apenas unas semanas después, la actriz aseguró desde su cuenta de Twitter que en el set de la serie de CBS fue víctima de “múltiples agresiones físicas” y que luego se topó con una “máquina” montada para mantenerla en silencio.

“Me negué a ‘ir al barro’, es por eso que nunca he dicho públicamente lo que sucedió. Pero hay artículos sensacionalistas que están diciendo mentiras sobre mí. Si ustedes les creen, déjenme en paz. Claramente, no me conocen. (Lo siento chicos, tuve que decirlo) “, escribió la actriz a modo de explicación. Pero sus revelaciones no quedaron allí. Más tarde, siguió con su descargo, realizando una misteriosa acusación: “Hay una ‘máquina’ que me mantiene en silencio y alimenta historias FALSAS sobre mí. Una ‘máquina’ publicitaria muy rica, muy poderosa. Sin moral, sin obligación de ceñirse a la verdad; y yo aquí, leyendo las mentiras, tratando de proteger a mi equipo. Intentando mantener la calma. El lo hizo.”

Perrette ya había utilizado su cuenta de Twitter para denunciar abusos. En octubre, en pleno surgimiento del movimiento #MeToo contó que fue violada por un jugador de fútbol a los 15 años. “Mi violación me llevó a una serie de relaciones abusivas, a tener una autoestima terrible y sentir que era mi culpa, pasando por alto algunos incidentes de maltrato, permitiéndome ser intimidada por un hombre poderoso durante demasiado tiempo en un ambiente de trabajo, hasta que finalmente dije SUFICIENTE”.

The Hollywood Reporter se contactó con las autoridades de CBS Televisión Studios y le dieron su versión sobre lo ocurrido. “Pauley Perrette tuvo una tremenda carrera en NCIS y todos vamos a extrañarla. Hace más de un año, Pauley vino a nosotros con una preocupación sobre algo que ocurría en su lugar de trabajo. Tomamos el asunto en serio y trabajamos con ella para encontrar una solución. Estamos comprometidos con un ambiente de trabajo seguro en todos nuestros shows”.