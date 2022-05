Sostener diez años un proyecto artístico en San Juan, no solo es una hazaña. Algunos, que vienen de la música o de cualquier disciplina que quiera trascender, hasta lo ven como si fuera un milagro. Pero para este grupo de indie rock o rock alternativo, no hubo magia, solo trabajo y voluntad para desarrollar una propuesta musical propia y auténtica. Con toda determinación, Ex Dealer celebrará sus diez años de vida y para cortar torta y chocar los chops para brindar con sus seguidores, invita a participar del festejo este próximo viernes 3 de junio en Sala Z.



Será un concierto que repasará un largo trayecto de canciones y discos -son cinco los editados hasta la fecha- y de memoria se pueden contar con Inicia (2012), La era de la incomunicación (2013), Ciclotimia (2014) y Melancolía Club (2016) y El tratado de los lobos (2018). Los tres últimos apadrinados por el sello porteño Fuego Amigo Discos.



Fundada a principios del 2011 por Leonardo Rubio, Cristian Rubio y Kani Molina, comenzó a transitar los escenarios forma ininterrumpida y autogestionada, tanto dentro como fuera de la provincia. Ya en 2014 dieron la nota cuando el sitio web El Club del Rock posicionó a Ciclotimia en el puesto 34 de los 50 mejores discos de la música independiente argentina de ese año. En 2015, Ex Dealer participó en el programa La Sala de Canal Encuentro junto a otras 22 bandas del país. Por si fuera poco, llegaron a ser teloneros de El mató a un policía motorizado, en el Teatro Vorterix de Colegiales, con una actuación exitosa. Actualmente, a una década de vida, esta banda sanjuanina goza de buena salud, respetada por la prensa especializada nacional e internacional. En el presente, la banda es más grande y con un completo registro instrumental: Leonardo en guitarra y voz principal, Cristian Rubio en el bajo, Maxi Lezcano en segunda guitarra, Martina Piaggio en teclados y coros; y Matías Guerrero en batería.



En comunicación con DIARIO DE CUYO, Leo habló sobre la clave que los ayudó a mantener la base de esta propuesta rockera y que no de deja de ofrecer nuevas propuestas sonoras: "estamos muy contentos por este momento. Ha costado muchísimo y hemos pasado de todo. Hasta hubo situaciones que estuvimos a punto de separarnos. Pero finalmente logramos que este trabajo siga vigente. Es complicado apostar a la música propia, por las cosas buenas y las cosas malas que suceden y aquí estamos, seguimos en pie", dijo el vocalista.



Ex Dealer, tiene una marca que ya es identitaria en su manera de presentarse, es el indie rock, sin embargo, surge la pregunta: ¿cuál es la idea de definirse así? "La idea siempre ha sido hacer la música que nos gusta. Sin pensar demasiado a qué género pertenece, o si ese género es comercial o no. Hoy en día se nos identifica como banda Indie, pero el indie no es un género musical en sí mismo. Si no que es, más bien, una forma de trabajo. Lo cierto es que desde siempre buscamos tener una identidad musical y lírica propia, que sea totalmente ajena a las modas o géneros", comentó. No obstante, al pretender hacer un rock que no sea comercial, no es lo mismo esta premisa en la industria musical actual, respecto a lo que era años atrás. El antes y el después, para Rubio, lo impuso Internet: "antes se entendía que lo comercial era lo que sonaba en la radio y la televisión, y todo lo que no estaba ahí era lo no comercial. Hoy en día ese parámetro ya no es tan preciso. El streaming y las redes sociales han hecho que el oyente mismo pueda elegir que escuchar. Obviamente que muchas veces lo hace influenciado por publicidad. Eso no ha cambiado", opinó y agregó también que, "el nuevo modelo ha sido mayormente positivo para toda la música que antes no estaba en los medios. Si bien los músicos cobran poco y nada por las reproducciones, este modelo ha hecho que la música llegue a lugares que antes eran impensados para quienes no estábamos fichados por una multinacional. En nuestro caso particular, hemos llegado a recibir mensajes de México, Chile, Colombia, España, Estados Unidos".



Por otro lado, el nuevo disco viene en camino y se encuentra en las últimas fases para su terminación, el mismo saldrá el próximo 7 de julio y estará en plataformas digitales. "Se llama justamente 7, porque está compuesto por siete canciones, a través de personajes, algunos ficticios, otros no tanto, están representados elementos básicos de la condición humana. Es un disco muy luminoso y positivo, que seguro va a gustar", concluyó Rubio.



DATO

Ex Dealer. Show diez años. Este viernes 3 de junio a las 21.30hs. en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entrada general anticipada $500.