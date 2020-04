Cumpliendo aislamiento en una mansión en una cotizada zona de Italia, como el Lago di Como y con una abultada cuenta bancaria parece difícil creer que Wanda Nara pudiera sufrir alguna privación en este momento. Sin embargo, la mujer de Mauro Icardi se preguntó en Instagram "¿qué se hace con el pelo en cuarentena?'. Seguramente encontrará algo para solucionarlo, como lo hizo para mantenerse en forma que decidió comprar una cinta caminadora y una bici fija de reconocida marca que cuestan unos 15 mil euros.



La diva fashionista, tiene debilidad por carteras, zapatos y marcas de lujo, y desde el año pasado tiene su propia marca de cosmética especializada en labiles e iluminadores, dos "must have' de la rubia argentina. "Podés estar cara lavada pero con un buen color en los labios, estás vestida', opinó hace poco la empresaria que se confiesa fanática de las máscaras faciales. Siempre lleva una en su bolso y se la coloca incluso antes de salir en televisión. "Con una buena máscara todos los maquillajes funcionan, te dejan la piel limpia y luminosa' es el consejo de la manager de Icardi, que habitualmente se somete a diversos y costosos tratamientos de belleza, incluso algunos retoques quirúrgicos en nariz y pómulos, no admitidos, por supuesto. A los 33 y cinco hijos, Wanda se muestra radiante y siempre lista para la selfie mostrando su ostentoso guardarropas y su millonaria vida.