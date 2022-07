El fin de semana pasado comenzó a emitirse la segunda edición de "Juego de Reinas. Batalla Drag', el primer reality de arte drag queen del país que llegó a la televisión, nacido en Salta, organizado por Mistika Reech -también conductora del envío- y Lalo Longarela; y que cuenta con representación sanjuanina. Cosmopolitan OK -la única de la provincia, elegida entre 100 aspirantes argentinas- ya apareció en pantalla haciendo gala de sus superproducciones e histrionismo; y dejó claro que está dispuesta a llegar al podio de la competencia. Son 13 las participantes, provenientes de distintas provincias y elegidas mediante audición virtual, las que se miden en distintas disciplinas como canto, baile, actuación, pasarela, vestuario y maquillaje... además de convivir en un hotel que les puso la organización del certamen. ¿El objetivo? Los 150 mil pesos en efectivo, viajes y otros premios, además de la proyección que desde ya brinda la competencia.



"Es la primera vez que estoy en un reality. Decidí audicionar porque me parece muy importante apoyar este tipo de proyectos ya que en el interior está menos visible, también porque San Juan está creciendo mucho en materia de diversidad y quería demostrar que aquí hay mucho arte y que trabajamos arduamente para la comunidad LGBTIQ+', dijo a DIARIO DE CUYO Cosmopolitan, que tiene 27 años y desde hace una década se dedica a esta disciplina, actualmente de manera full time, ya que dejó su anterior trabajo en el rubro gastronómico para, según señaló, poder prepararse y representar a San Juan de la mejor manera.



"El arte drag reúne todas las disciplinas que me gustan, como el teatro, la danza, modelar, el maquillaje, el armado y puesta en escena, diseñar vestuarios... Mi sueño es poder vivir de esto. Ser drag conlleva mucho esfuerzo, es hora de que se nos reconozca, que podamos participar en muchos eventos más, que no sea solo en boliches. Esto forma parte de la cultura y espero poder ocupar puestos inimaginables con el arte. Antes era imposible , ahora van cambiando las cosas y espero que las próximas generaciones puedan vivirlo sin problemas', agregó Cosmopolitan, a quien le gustaría también llegar al teatro y la televisión nacionales, si bien reconoce y valora la enorme difusión que brindan plataformas como YouTube, por donde se emite el reality, además del canal 10 de la provincia norteña.



"Me encantan el teatro y la tele, me encantaría llegar y estar en una obra... Entiendo que es un largo camino y ojalá sea de crecimiento, pero siempre hay que empezar por nuestros lugares y de a poco para llegar donde uno quiere', reflexionó serena y segura la drag queen sanjuanina, quien si bien en el reality tiene cubiertos gastos de viajes y estadía, debe costear sus producciones para cada envío del programa, nada sencillas por cierto. Por eso decidió recurrir a la ayuda que cualquier persona, institución o empresa pueda brindarle a través de Mercado Pago (cosmos.ok) para costear vestuarios y demás.



El reality, que elimina a una participante en cada emisión (el viernes próximo se verá el segundo envío) concluirá en septiembre con el nombre de la nueva ganadora, que tomará la posta que deja la drag jujeña Katrina Raissa, ganadora de la edición 2021. ¿Si Cosmo sigue en carrera? Por ahora sí y hasta ahí la información disponible. "Hemos convivido todo junio en un hotel que la producción preparo para nosotrxs. Hemos grabado 2 o 3 programas por semana y en cada desafío se ha ido eliminando a la participante que no cumplía con el reto. No puedo hacer spoilers, pero sí he tenido una carrera destacable', concluyó misteriosa.



DATO

El certamen tiene una emisión por semana, los días viernes a las 23.59 hs, por el canal de youtube de Juego de Reinas. También puede seguirse por www.el10tv.com