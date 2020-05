Alaina Castillo ya era un nombre conocido por miles de adolescentes en el mundo y acaba de cobrar notoriedad luego de que Spotify la nombrara artistas emergente 2020. Tiene 20 años, hace pop con sello propio, influenciado por sus raíces latinas y acaba de lanzar un disco EP en inglés y español, Mensajes de voz/Voicenotes.



El estreno, fue la oportunidad para un encuentro a través de videoconferencia con periodistas de distintos lugares del que participó DIARIO DE CUYO. A través de la aplicación Zoom, desde Los Ángeles, la popular artista -que tiene 13 millones de escuchas en Spotify, un millón de seguidores en Tik Tok y la misma cantidad de subscriptores en Youtube- interpretó cuatro de sus canciones acompañada en guitarra Sam Romans, productor y coautor de algunas de las canciones. En el mini recital compartió I don't think I love you anymore, No importa, Pass you by (No vuelvas a mirar atrás) y Just a boy, estas dos últimas del nuevo trabajo.



Nacida en Houston, su relación con la música comenzó en coros de iglesias y haciendo covers de los artistas que admiraba, y en el caso de Alaina, los compartía en sus redes.



Cálida, sencilla, Alaina compartió anécdotas, habló de sus anhelos y del por qué eligió componer y cantar en español.



"Estudié español en la escuela, era la primera en la clase y esas cosas... y cuando empecé a trabajar en el estudio, surgió otra faceta creativa mía; podía mostrarles a todos "Esta soy yo", "Esta es quien soy". Este EP es valioso para mí y por eso quiero que la mayor cantidad de gente pueda escucharlo. Siento que fue importante capturar el mensaje. Nos aseguramos de que pueda sentir la letra" comentó la joven que además contó que su padre no hablaba en casa castellano, por lo que practicaba junto a su hermano.



La artista, que reconoce entre sus influencias musicales a Usher y Whitney Houston, goza de gran popularidad entre los centenialls y también millenials. ¿Cuál es su mensaje para los chicos y chicas que la siguen?, uno esperanzador y positivo. "Aunque a veces pensemos que la vida es una porquería, hay que aprender que no importa lo que esté pasando, te sientas deprimido, mañana será otro día, y las cosas mejoraran" respondió a la consulta de este diario durante el encuentro virtual.



"Siento que no soy perfecta, que aprendo de mis defectos. Todo es un aprendizaje. No soy perfecta, pero pienso que puedes mejorar y ser un ejemplo para que una mujer que pueda seguir sus sueños", aseguró la nueva estrella del pop, que pasa sus días de cuarentena sola en L.A. y confiesa que ama los deportes al aire libre, cocinar, los juegos por Internet y dormir.



Alaina Castillo es simpática, talentosa, con una voz impresionante. Con el ímpetu de la juventud busca su lugar en la industria musical y está logrando abrirse camino.