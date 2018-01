Más voces se suman a la lista contra la aberrante frase que lanzó Cacho Castaña en televisión. "Él lo siente como algo gracioso, como un chiste. Pero se esquicó, fue muy fulero", afirmó una ex pareja del artista, Silvia Peyrou sobre la declaración "Si la violación es inevitable, relájate y goza".

"Él es un referente masculino importante en el medio y no es un buen mensaje. Es lamentable que haya hombres que piensan como él", dijo la actriz en "Intrusos" y no creyó del todo en el arrepentimiento público de Cacho: "No siento que hayan sido sinceras. Pedir disculpas después de algo tan grave está bueno pero ojalá que lo sienta de verdad, sobre todo por las víctimas. Ojalá que aprenda".

Además, la actriz de "Extinguidas" aprovechó que el tema del abuso para revelar una traumática historia de su pasado: "Fui violada a los 16 y recién pude contarlo a los 21 años".

"No voy a decir que lo tengo superado porque eso no se supera, pero lo trabajé en terapia, lo trabajé con mi familia, que me ha apoyado muchísimo. Fue una situación muy dura. Y en ese momento, con 16 años, no era como ahora, que podés hacer la denuncia, llamar a un teléfono o acercarte a una comisaría", contó la ex vedette.

"Mi papá era policía. Y a los 16 años, tenía mucho miedo. Uno siempre siente la culpa, que por algo pasó esa situación. Lo llevé por muchos años adentro mío. Amo a los hombres, pero tuve relaciones terribles. Hasta que en un momento pude empezarme a relajar, lo conversé con una amiga y de ahí empecé a buscar una ayuda terapéutica. Pero esto pasó a los 16 años y recién lo pude liberar a nivel familiar a los 21", detalló Silvia.

