Martina Stewart ganó popularidad por su breve participación en el exitoso reality de Gran Hermano 2022 (Telefe). Luego de su salida de la casa más famosa del país, la joven de 25 años es noticia por ser la protagonista de un nuevo escándalo familiar.

El periodista Juan Etchegoyen contó que la influencer empezó un romance con un familiar directo de su anterior pareja. “Se trata de un romance confirmado y escandaloso, una traición familiar en el mundo del espectáculo que no tiene antecedentes”, señaló el conductor de Mitre Live. “Ella estaba saliendo con un muchacho, conoció al hermano, y pasaron cosas, me contaban que todo se supo hace pocos días y el caos es total”, agregó.

Luego, el también panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) reveló: “La historia que te estoy contando tiene una celebridad involucrada y es Martina Stewart, la ex Gran Hermano, ella está saliendo con Uriel De Martini y su ex es Rafael De Martini”. Por último, señaló: “Rafael está devastado, lo peor de todo es que se enteró de esto por las cámaras de su casa, los vio chapando a su novia con su hermano en la cocina mientras él se encontraba en su habitación”.

Este no es el primer escándalo en el que la hermanita está involucrada. Antes de entrar a Gran Hermano, había dado unas polémicas declaraciones que generaron revuelo en su video de presentación: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar”.

Este comentario generó una ola de críticas en su contra, pero como ella ya estaba aislada, recién se enteró de la polémica al ser eliminada de la casa. Sobre este tema, Martina habló en una entrevista con Biri Biri, programa de streaming que conducen Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente en República Z: “Yo estaba cancelada desde que entré al estudio”.

Luego, señaló que otro factor que la afectó fue la circulación de supuestas denuncias de maltrato por parte de algunos de los alumnos que habría tenido en un colegio donde se desempeñaba como profesora de Educación Física. “Era todo mentira y la gente se lo comió... no estuvo bueno”, manifestó la exparticipante.

Además, explicó que nunca había visto el formato de Gran Hermano, pero reconoció que estuvo mal: “Me equivoqué y no sabía que iba a hacer tanto ruido, entiendo que es un tema sensible”. Respecto a sus dichos de la bisexualidad, la joven opinó: “No pensé que iba a hacer ruido, adentro de la casa no me acordaba de mi presentación. Con la que primero me junté es con Cata, si eso me hubiese representado no me hubiese juntado con ella”.

La joven también fue repudiada por unas declaraciones que hizo durante una entrevista radial, Ulises Jaitt la consultó sobre cómo consideraba a Flor de la V. En esa oportunidad, Martina respondió: “Es un hombre al que le gustan los hombres”. Luego, se rectificó y afirmó: “Supongo que nació hombre y después se hizo mujer, pero si ella se considera mujer, listo, es una mujer”. “¿La tratarías de mujer?”, repreguntaron entonces. La joven contestó: “Sí, qué le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.

Al ser cuestionada por estos dichos repudiables en Biri Biri, Stewart se justificó al considerar que su discurso fue descontextualizado: “No considero que hayan sido graves, la nota me la hizo una persona que necesitaba que se visualice su canal porque no lo escucha mucha gente. Lo quiso sacar de contexto”.