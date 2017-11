Oro. Luis Novaresio se llevó el máximo galardón.

Se entregaron el sábado los Martín Fierro a la radio y hubo fuertes cruces entre periodistas ganadores. Con "la grieta' nuevamente presente, los protagonistas fueron los Leuco, ambos premiados, Alfredo, por su programa vespertino en Radio Mitre y su hijo Diego como mejor analista político. El momento más álgido fue cuando justo antes de que Leuco padre se bajara del escenario, un integrante del programa de Víctor Hugo Morales comenzó a gritarle insultos antisemitas.



Diego Leuco no dudó en dirigirse a enfrentar al productor y tuvieron un fuerte intercambio.

Trayectoria. Magdalena Ruiz Guiñazú, distinguida.



Anteriormente hubo algunas menciones a las situaciones laborales de varios medios, como DyN y las radios Metro y Radio Con vos, donde están Andy Kusnetzoff y María O'Donnell, ganadores ayer.



Entre las sorpresas de la noche estuvo el Martín Fierro de Oro que fue para Luis Novaresio, que ya se había llevado el premio como mejor matutino en AM por Novaresio 910, que se transmite por La Red. "Esto es un sueño cumplido' dijo el periodista y dedicó su premio a sus afectos y "a los que no tienen laburo, porque no es una grieta no tener laburo, no seamos idiotas, no tener laburo es algo que nos afecta a todos', dijo, trayendo nuevamente el tema al escenario.



Antes recibieron distinciones por su trayectoria Héctor Larrea, Magdalena Ruiz Guiñazú y Fernando Bravo.