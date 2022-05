La Liga Premier vive un momento de tensión, luego del escándalo de Andy Carrol, jugador del West Bromwich, quien se comprometió con su novia, pero las redes sociales le jugaron una mala pasada.

Carrol fue fotografiado en una cama con una mujer en Dubai, lo que ha destacado un escándalo mayor en Inglaterra, pues se iba a casar en 20 días con su novia de hace 10 años.

“Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Andy estaba echando humo, todos estábamos borrachos”, dijo Wilkey.

Ella trabaja en el bar de un hotel en Dubai y el jugador se hospedó con algunos amigos antes de realizar la despedida de soltero, pero en la foto sale con la mujer, desnudo y en la cama.

“Regresamos a la suite del hotel de Andy y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma. Mis compañeros en casa me estaban molestando por la verdad, así que tomé esa foto para reírme y se la envié. No pasó nada sexual. Fue solo un poco de broma”, agregó la mujer que subió la foto.