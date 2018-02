Después de varias semanas y de rodar por diferentes escenarios de la ciudad de Rawson, las 20 bandas locales que participaron en la tercera edición de la Fiesta de la Cumbia y Cuarteto, disputarán una final muy reñida. El desenlace de este derrotero, tendrá lugar en la Plaza Centenario de Villa Krause mañana sábado a partir de las 20. Las agrupaciones de música tropical que terminarán de completar la ronda de recitales son Luz de Luna, La tumbadora, La Posta y Noche de Cumbia. Se trata de las últimas bandas en presentarse, así, el resto de los conjuntos, El Kachengue, La Supermega, La Chapa para Vos, Banda Límite, Baila Conmigo, Imparables, La Joda, La Nueva Fase, Es la que va, El Sismo, Eclipse, La otra mitad y Leo Jorquera, estarán aguardando la decisión del jurado que determinará a los ganadores que ocuparán los tres primeros puestos.

Leandro Bueno, el solista anima y contagia a las más jóvenes con carisma y personalidad.



La velada es totalmente gratuita y no solo el público podrá alentar a sus músicos favoritos, bailar al ritmo de cumbia, sino también, podrá apreciar un pequeño adelanto de los festejos de carnaval con la demostración de las murgas barriales representativas del departamento.



La última palabra la tendrá la mesa del jurado integrada por Eugenia Góngora, la Reina Departamental de Rawson; Noelia Trenkner, Virreina Departamental; Claudio Díaz, Coordinador de la Red Comunitaria Cultural; el Licenciado de artes escénicas y profesor Carlos Márquez; y Lucía Muñoz, Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rawson.

El grupo Baila Conmigo está integrado por jóvenes músicos emergentes que tuvieron buenas críticas.



El certamen ha mantenido un buen nivel competitivo, respecto a años anteriores. Aunque entre los artistas reine un clima de sana rivalidad y camaradería, la recompensa es seductora, para quien llegue a ganar el primer premio, le aguarda un cheque por $8000 y un contrato para actuar en el acto de clausura del Carnaval de la Gente, en el Corsódromo La Superiora; mientras que el segundo premio es otro cheque por $6000 y el contrato para actuar en el cierre del Carnaval del Médano de Oro; y por último, el tercer premio es un contrato para participar en el Stand de Rawson para la feria comercial de la Fiesta Nacional del Sol, en el Parque de Mayo.

La Otra Mitad, con una renovación de repertorios y miembros ha mantenido dinamismo en el escenario.



Claudio Díaz, quien está a cargo de la organización operativa de la fiesta, hizo un balance de todo lo realizado en esta edición y destacó el progreso de los músicos: 'Faltan pocas horas y el certamen aun no está cerrado del todo. No hay un favorito todavía a simple vista, porque el nivel de todas las bandas es muy bueno'. A la hora de poder distinguir algunos hechos puntuales y destacarlos, el músico y tecladista reconoció que le resulta difícil dilucidar cuál de todos los artistas resalta más, sin embargo: "Me llamó la atención por la presencia de Kevin Rivera, quien hizo un tributo a Ulises Bueno. También a Leo Jorquera que hace un show genial de Leo Mattioli. El regreso de La Otra Mitad, al estilo de la cumbia tropical de La Nueva Luna y podría resaltar además a Banda Límite con sus vientos. No quiero quedar mal con alguno si no lo cito, pero en general, todas han estado muy bien, la gente ha disfrutado de cada espectáculo. Estamos contentos por cómo se ha dado este festival. Se nota el aporte de bandas nuevas y estamos viviendo en el presente un recambio completo de músicos y nombres", resumió el organizador.





El grupo Eclipse, es uno de muchos grupos que incorpora voces femeninas que se han sumado al certamen.