Mozarteum San Juan transita su temporada número 40 y con la gala lírica que presenta esta noche en el Auditorio Juan Victoria celebrará especialmente. "Verdi & Puccini Night" titularon a esta función que reunirá el gran talento sanjuanino con invitados italianos de prestigio. Bajo la dirección del maestro genovés Lorenzo Tazzieri, sus compatriotas Marta Mari (soprano) y Davide Piaggio (tenor), los coros Universitario y Vocacional y la Orquesta Sinfónica de la UNSJ entregarán un programa con piezas de los mencionados compositores italianos.



Tazzieri, un joven director de gran trayectoria internacional, llega a San Juan por segunda vez en el año. Su debut fue con La Bohème en el Teatro del Bicentenario en mayo, y a partir de esa actuación es que fue contactado por Mozarteum para comenzar a armar el espectáculo que debutará esta noche.



"Después de La bohème conocí al directorio de Mozarteum y empezamos a pensar el proyecto de la gala. Ellos querían retomar la lírica. Con la orquesta ya nos conocemos, tiene una excelente actitud. Estamos trabajando bien, contentos de compartir un repertorio que hacen poco, ya que la mayoría de las obras que interpretan son del repertorio sinfónico y hacen ópera una vez al año" dijo a DIARIO DE CUYO Tazzieri sobre su reencuentro con la formación local que dirigirá con un programa que incluye arias y dúos de las óperas muy famosas como Giacomo Puccini y Giusepe Verdi como La fuerza del destino, La Bohème, Luisa Miller, Aida, Trovatore, Madama Butterfly, además de un homenaje especial a Pietro Mascagni, con Caballería Rusticana.



El maestro destacó la experiencia de los cantantes líricos en la obra de Verdi y Puccini, ya que ambos han interpretado anteriormente la mayoría de los roles y fragmentos que se pondrán en escena aquí.



Con sólo 36 años, Tazzieri es uno de los exponentes de la nueva generación de directores italianos; y en su compromiso con el género lírico, es director principal de la Tokyo Metropolitan Opera Foundation, director artístico del Genoa International Music Youth Festival, del Batumi International Music Festival (Under Sky) y del Chile Opera Festival.



"Estoy feliz de volver y espero que se puedan hacer muchos proyectos en el futuro, porque creo que San Juan tiene un gran potencial en la música y sobre todo en la ópera, entonces espero que se pueda desarrollar siempre más, particularmente en ópera, es importante. El Auditorio es excelente también, por eso digo que la ciudad tiene un gran potencial, porque tiene un teatro espectacular y nuevo como el Teatro del Bicentenario y el Auditorio, que tiene una sala especial para los conciertos por su acústica, son dos espacios de alto nivel para hacer música" refirió el conductor.

Solistas italianos. Al director Lorenzo Tazzieri (arriba) se suman la soprano Marta Mari, el tenor Davide Piaggio, también de Italia.

Esta gala lírica tiene también el auspicio de la Comuna de Génova, de la que Tazzieri es embajador cultural, además de conducir el festival juvenil que se hace en esa ciudad. "Es un festival que tiene la misión construir relaciones internacionales a través de la música y la cultura, se arman cooperaciones con distintos países para que se pueda unir fuerzas de todos y realizar cosas más grandes, en todo el mundo siempre está el problema de conseguir recursos. Con este proyecto estamos trabajando con 13 países en el mundo, espero que Argentina pronto esté oficialmente en esta red para cooperar con nosotros, a través de específicamente San Juan" dijo el director.



Aun cuando la gala lírica es la penúltima función, porque el cierre de la Temporada de Abono será con "Cantata", del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, el 7 y 8 de noviembre, desde Mozarteum ya evalúan como positivo el 2022 y se proyectan para el año que viene.



"Estamos muy contentos con esta gala, creo que será un muy buen cierre de temporada, junto con la función de la semana próxima con Cantata del ballet del San Martín. Es un buen broche de temporada. Estamos felices" dijo a este diario el arquitecto Claudio Feldman, presidente de Mozarteum San Juan.



Sobre la Temporada 2023, señaló que es una situación muy complicada. "Las grandes obras vienen en precio dólar y eso significa que no nos podemos meter en cosas tan caras, se hace difícil porque entre recaudación y sponsor no alcanzamos a cubrir los costos. Y no sabemos qué precio tendrá el dólar el año que viene. Es muy difícil pensar en la programación ahora. No obstante podría ser como este año, que también pasamos por la misma situación y hemos salido victoriosos, cerraron los números y hemos podido brindar espectáculos de primer nivel. El balance de este año es muy satisfactorio y el público nos apoya, que es lo fundamental" cerró Feldman sobre el presente de la tradicional institución.





El dato

"Verdi & Puccini night". Hoy a las 21.30 en Auditorio Juan Victoria. En boletería del Auditorio desde las 19. Entrada general $2.000.

Menores de 30 años: $1.000.

Crédito fotos: Maxi Huyema/ Marcos Urisa