Arrancaron el 2024 con mucha energía festivalera durante enero y buena parte de febrero. Pasaron por Valle Fértil, por el Festival del Cuarzo de Paso Grande (San Luis), Por La Fiesta de La Chaya (La Rioja); la Fiesta de la Vendimia de Santa Rosa (Mendoza) y La Fiesta de los Enamorados (Calingasta). Además de sostener un itinerario de presentaciones en otras provincias, Labriegos, no conforme con eso, pondrá en punta su próximo y ambicioso proyecto, abrir una nueva peña, esta vez, en la vecina Mendoza. Se trata de un modo de extender sus influencias -que ya lo viene haciendo por tierras puntanas- hacia el sur de Cuyo y establecer de manera anual, un circuito regional que una escenarios de San Juan, Mendoza y San Luis con el propósito mayor de fortalecer el género folklórico con lo mejor de sus expresiones e identidades locales.

Por lo tanto, el 9 de marzo es la fecha establecida para abrir La Peña de Labriegos en el Camping del Sindicato de Luz y Fuerza, en Guaymallén. La banda labriega será "anfitriona" en la vecina provincia de una nutrida nómina de camaradas musicales de la talla Tayté, Los Chimenos, Sueños Cuyanos, Profecía Folk, Dalma y Josefina y Linaje. Como ballet invitado estará la agrupación Tierra Gaucha, una destacada formación de mujeres malambistas y además, está confirmada la presencia de Federico Sosa, el actual solista de malambo campeón del Pre Cosquín 2024. La conducción de la peña estará a cargo de los locutores Pipi Villagra y Luis Tejero. Es una gran apuesta sin dudas y el grupo buscará que todos los años esta peña, que lleva 17 años de existencia, se ramifique por todo Cuyo.

En pleno viaje por la Ruta 40, que ya es algo cotidiano para el conjunto, Héctor Olivera habló con DIARIO DE CUYO, adelantando los detalles de esta gira cuyana.

"Iniciamos una temporada muy buena, laburando bien y con un equipo muy afianzado. Pasamos por Calle Angosta, por Villa Mercedes, Paso Grande y un gran número de festivales que guardamos con cariño en la memoria. Ahora, esta peña que haremos en Mendoza resultará especial, porque queremos establecer lazos duraderos con todos nuestros hermanos cuyanos", contó el bajista de Labriegos.

Sin embargo, la banda no fue a ojos cerrados. Estuvo preparando el terreno hace tiempo. La prueba piloto fue en Valle de Uco, en un conocido predio llamado El Mercedino. Según relató Olivera, "la gente respondió muy bien, aunque nos dimos cuenta que necesitábamos un lugar más amplio y accesible para adecuar nuestra peña en Mendoza. Por suerte lo encontramos y es en Luz y Fuerza, un complejo hermoso para recibir a 2500 espectadores", manifestó con entusiasmo.

En representación del pensamiento colectivo del grupo, Héctor afirmó que las intenciones de Labriegos, van más allá de la lógica consolidación propia de la banda y su crecimiento artístico. Detrás de todo esto, hay otra motivación especial: "queremos que el folklore cuyano sea uno solo. Esto significa que en el plano regional, nuestra tradición y nuestra identidad se transforme en un solo cuerpo que se haga sentir en todo el país, que el folklore cuyano sea reconocido y valorado. Al final, queremos mantener lazos entre hermanos que somos", dijo en referencia a colegas y amistades compartidas en las tres provincias.

Después de este compromiso, vendrán también nuevas presentaciones en Mendoza y San Luis, y en paralelo, ya cuentan la novedad de la publicación de su primer disco "Esencia" en formato digital para las plataformas de música en streaming, "cada día hacemos pequeños pasos y tratamos de posicionarnos de igual manera en los escenarios como en las redes sociales. Venimos muy contentos con esta temporada cargada de viajes y eventos que hace que este motor cuyano no pare", comentó el bajista.

Si bien ya llevan más de una década y están volviéndose fuertes fronteras fuera de la provincia en escenarios como Laborde, Villa María, Calle Angosta y los circuitos musicales de Cosquín, Labriegos no abandona su base y no puede apartarse de su ADN. "Tenemos un repertorio con un 80% de canciones propias y el resto, algunos temas más populares, pero no dejamos de ser un grupo joven, por más años que pasen. Cuando veo a niñas y niños o jóvenes que bailan y cantan nuestras canciones, nos hacen sentir que somos ellos. Esa es la alegría de compartir la música. Que celebren a la par tuya, nos rejuvenece. Gracias a la música, encontramos la fuente de la juventud", concluyó Olivera. Firmes e inquebrantables, Labriegos continúa con su formación hasta el presente, con Claudio "Katy" Martínez (guitarra rítmica y voz), Ricardo "Bebe" Martínez (voz y guitarra), Cristian Balmaceda (guitarra), Exequiel Morales (batería) y Héctor Olivera (bajo eléctrico).



La Peña de Labriegos.

9 de marzo en Camping de Luz y Fuerza (Guaymallén, Mendoza) este sábado 9 de marzo 20 hs. Entradas por www.entradaweb.com.ar.

El domingo 10, actuarán en San Carlos, el 16 en Angaco, el 30 en el Festival de los Vientos de La Punta y el 31 de marzo, en el Festival del Cuarzo en San Luis