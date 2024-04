Después de meses lejos de escenarios y cámaras, reapareció en febrero en los Grammy y fue ovacionada. Ahora, la gran Celine Dion decidió que era tiempo de contar cómo es su vida con su cruz: el síndrome de la persona rígida, enfermedad que en 2022 la obligó a bajarse de la cima. Fue a Vogue Francia donde dio su primera entrevista tras el diagnóstico, esperanzada en una cura aún incierta, pero también decidida a tomar el toro por las astas.

"La enfermedad está dentro de mí y siempre lo estará. Espero que llegue el milagro y encuentren una manera de curarla, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello', dijo la artista canadiense, que se somete a una rigurosa terapia física y vocal. "Tengo dos opciones: o entreno como un atleta y trabajo súper duro, o me apago y se acabó. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser", declaró la celebridad, que no esquivó preguntas sobre la posibilidad, o no, de volver a escena.

"Mi cuerpo me lo dirá. Por otro lado, no quiero simplemente esperar. Es moralmente difícil vivir día a día. Es duro y mañana será aún más difícil. Pero hay una cosa que nunca parará y es la voluntad, la pasión, el sueño, la determinación", expresó Dion, antes de definirse en dos frases: "Tengo esta fuerza en mí. Sé que nada me detendrá".



La famosa intérprete de My heart will go on -que asegura que su familia y sus médicos son puntales fundamentales- ha grabado un documental sobre la enfermedad para Amazon Prime Video.