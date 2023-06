En 2019, con motivo del estreno de la película "Down para arriba", el actor y director Gustavo Garzón estuvo al frente de la proyección en el Cine Teatro Municipal de San Juan y en aquella oportunidad, al finalizar la función, Daniel López, que popularmente es conocido como Danielito, el vendedor de pochoclos, se dirigió al artista y le consultó si podía contar un relato audiovisual sobre su vida. Cuando Gustavo conoció quién era y su causa solidaria, lo motivó a desarrollar un nuevo proyecto. Así fue como nació el documental "Llegó la alegría, llegó el amor". Con un equipo integrado por profesionales de una productora de Buenos Aires y técnicos egresados de la ENERC Cuyo, Gustavo y Danielito comenzaron a grabar en la provincia. En coincidencia con la reposición de "Down para arriba" en el Espacio INCAA, el director y guionista del film junto al protagonista tuvieron un emotivo encuentro con el público ayer por la tarde.

Charla abierta. En la Teatro Municipal de San Juan, Garzón habló

con el público de la experiencia de “Down para arriba”.

Como Daniel fue fan y seguidor de las novelas, series y películas de Garzón, contó la anécdota de aquel primer contacto hace tres años y cómo fue el proceso de trabajo que están desarrollando estos días. "Encaré de frente y le dije quiero que usted me haga una película sobre la historia de mi vida, él me escuchó con gusto y así fuimos conversando, la idea gustó y el guion fue aprobado por INCAA. Lo que quiero es contar la lucha que tuve contra muchos obstáculos, para una persona con discapacidad. Logré crear y presidir una fundación para personas con Síndrome de Down y ser el primero de mi condición en dirigir un área municipal en discapacidad", contó el emprendedor y ahora funcionario público de la Municipalidad de Chimbas. La película -se calcula pueda durar unos 90 minutos- hará un repaso retrospectivo de aquellos aspectos significativos vividos por Danielito. Cómo fue su crianza, el barrio donde creció y los espacios educativos por los cuales tuvo que trabajar mucho para ser incluido en el sistema, tanto en la primaria y en la secundaria. También por las calles y zonas donde circulaba todos los días para vender pochoclo para lograr el sustento monetario para sus padres, durante más de 30 años. Hubo varios puntos de la ciudad que fueron escenarios de filmación: la Parroquia de Andacollo, Casa España, el Dique Punta Negra, entre otros, y este sábado la locación programada será Ischigualasto.

Una vida de película. Una escena filmada en la Parroquia de Andacollo,

Chimbas.

"Pienso en lo bueno y lo malo que tuve que vivir. Creo que esta película mostrará que somos capaces y podemos estar en cualquier ámbito. Hasta podemos trabajar en política para legislar y darles derechos a las personas como yo para que tengan oportunidades de una vida digna", dijo Danielito, contento también porque cumple su sueño de hacer cine: "Trabajar con Gustavo es espectacular, me siento muy bien contenido y qué te puedo decir ¡Camino en una nube!", comentó con una gran sonrisa. Por su parte, Gustavo mostró un interés especial y entabló un vínculo inmediato con Danielito. Porque también es papá de chicos con Síndrome de Down (que participan incluso en "Down para arriba"). "Haber conocido a Daniel fue una enorme alegría. Con voluntad y corazón todo se puede. Al igual que 'Down para arriba' fuera tan importante en mi vida, la historia de Daniel resulta reconfortante y necesario contarlo y llevarlo adelante. Esto da mucha satisfacción, además él es maravilloso cómo actúa, cómo siente, cómo vive. Porque es un mundo íntimo con sus problemáticas. La sociedad a veces no está enterada y no les da el lugar a los que tienen Síndrome de Down. Lo de Daniel, es una historia de autosuperación, me da empatía ese espíritu de luchador para hacer el camino y convencer a los demás que él es capaz de darle mucho a la sociedad. Todo eso me dieron los motivos para encaminar este documental", expresó el actor.

El film cuenta con apoyo de la Secretaría de Cultura de San Juan, Municipalidad de Chimbas y Municipalidad de Capital y se estrenaría en abril de 2023.