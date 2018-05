Enfrentados. El coro universitario atraviesa un conflicto interno.

Lo que se había mantenido puertas adentro, estalló y ahora se supo que dentro del Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan hay un quiebre tras la denuncia de 8 coreutas que acusan al director del cuerpo, Jorge Romero y al director del Centro de Creación Artístico Coral, Carlos Cruz, por acoso laboral; pero también cuestionan la designación de ambos y piden que se cree un nuevo reglamento interno.



Las denuncias van por dos carriles. El grupo denunciante hizo presentaciones en el Consejo Superior y también ante el sindicato del que forman parte.

Hubo desafectaciones de ensayos y actuaciones que no están debidamente justificadas

Esteban Vergalito

"La denuncia nos llega (NdR de parte de un grupo de coreutas) después de bastantes episodios acontecidos, a raíz de la no aplicación de la ordenanza 13/91 por parte de la Facultad, que designa autoridades del centro coral sin el concurso que establece esta ordenanza. A partir de ahí se suscita una serie de conflictos con los directores del centro y del coro, que nosotros interpretamos que está violando varios artículos del convenio colectivo de trabajo. Hubo desafectaciones de ensayos y actuaciones que no están debidamente justificadas y pueden interpretarse como animosidad, trato desigual, discriminación y sanciones encubiertas' detalló a este diario Esteban Vergalito, titular de Sidunsj, quien habló en representación de los denunciantes, quienes prefirieron no dar declaraciones por el momento. 'El decanato tuvo una acción cuestionable al iniciar un sumario a estas personas que estaban expresando su disconformidad. Entendemos que eso es parte del ataque que se produce contra los afiliados' afirmó Vergalito y adelantó que quieren llevar "la situación a paritarias, es la instancia que corresponde para definir este tema'.



"Es la primera vez que tengo un problema con estas personas. Pero hay un trasfondo político, deduzco yo, porque hoy estas personas hacen denuncias infundadas, porque está todo comprobado, están todos los papeles como corresponden' dijo por su parte Jorge Romero y agregó que 'ellos tienen aspiraciones políticas a la dirección del centro coral. La ordenanza que ellos mismos aducen, la 13/91, establece que entre los requerimientos para poder ejercer ese cargo o el de director del coro, hay que ser un académico, o con idoneidad en el cargo. En mi caso, es verdad, no tengo título de grado, pero sí soy profesor de nivel medio y aparte tengo perfeccionamiento docente en dirección y técnica vocal, así que reúno condiciones de acuerdo a mi currículum, no sólo llevo 30 años cantando en el coro' aclaró Romero, quien además analizó la intervención del sindicato. "Esta cuestión de Vergalito es un tema político, somos un instrumento que él está usando para arreglar algún problema que tiene con la decana de Filosofia', concluyó en referencia a Rosa Garbarino.

Ellos están diciendo un montón de cosas y no tienen pruebas de nada y no las van a tener porque es mentira”.

Carlos Cruz

Por su parte, Carlos Cruz, quien fue elegido el año pasado por el decanato, defendió su designación y la gestión que junto a Romero y a la vicedirectora, Marta Bilska vienen haciendo. "Asuntos legales de la universidad nos ha dado el visto bueno a nosotros, desestimado todas la denuncias y han ratificado mi cargo' sostuvo, al tiempo que negó las acusaciones de malversación de fondos que les endilgan, respecto a los trabajos que hace el coro para el Teatro del Bicentenario para las óperas. "Todo es mentira. Lo que digo es que tiene que ser al revés, ellos tienen que demostrar lo que están diciendo, ellos están diciendo un montón de cosas y no tienen pruebas de nada y no las van a tener porque es mentira', aseguró Cruz, quien aseguró que "el coro está más unido que nunca. En el Consejo Superior hay una nota firmada por 47 coreutas, no solamente avalando nuestra gestión, sino en contra de estos 8, diciendo cómo se comportan'.



Romero, finalmente, lamentó que el Coro Universitario atraviese esta situación. "Me da pena que estos temas trasciendan más que nuestra actividad, que ha crecido mucho en estos cuatro años'.