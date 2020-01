Luego de que trascendiera que Paulo Londra no dará entrevistas ni mantendrá contacto con sus fans en el Festival de Jesús María, una joven española lo denuncia públicamente por obligarla a abortar el bebé que llevaba en su vientre, fruto de la relación ocasional que mantuvo con él hace un tiempo.

Lyna Bekkiche, de 18 años y oriunda de España, utilizó su cuenta de Twitter para contar cómo conoció al cantante cordobés y en qué momento mantuvo relaciones sexuales con él.

"Hace unos meses tuve 'la suerte' de conocer a Paulo Londra. Por razones de la vida, Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales mientras él estaba de tour en Madrid", comenzó la joven.

No usamos protección y por mucho que yo tomara pastillas, un mes después me di cuenta que estaba embarazada del hijo/a de Paulo. A unos días de saberlo, decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé", continuó.

Además, agrega la reacción del artista de trap: "Cuando Paulo se enteró que yo quería tener ese bebé, mandó a Piero (Graziani, su amigo) a Madrid para convencerme y manipularme a abortar".

"Me decía que le iba arruinar la carrera, que el bebé iba a nacer sin padre, que si yo abortaba me iban ayudar a triunfar en la música (yo quiero ser cantante) y me cansé de todo lo malo que me decían y decidí abortar", relató Lyna.