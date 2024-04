La Orquesta Sinfónica de la FFHA- UNSJ recibe en su concierto de hoy en el Auditorio Juan Victoria a dos mujeres que regresan a San Juan: la maestra cubana Yeny Delgado, que volverá a llevar la batuta; y un prodigio del violonchelo, Julia Tripodo. La joven de 18 años es madrileña y el año pasado realizó aquí su primer concierto latinoamericano, bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth. Otra vez como solista, interpretará el concierto para violonchelo y orquesta de Elgar.

"Tenía muchas ganas de volver, por la Orquesta y por el Auditorio, que tiene una acústica espectacular" dijo a DIARIO DE CUYO la joven, que valoró haber podido cruzar el Atlántico con su música. "Es muy enriquecedor, con los recitales es muy importante salir y tocar lo máximo posible; y a nivel personal es muy emocionante porque toda mi familia es argentina" comentó la hija de mendocinos radicados en España. Julia destacó el apoyo incondicional de sus padres en su perfeccionamiento, que ahora sigue en Alemania, como estudiante de la Licenciatura en Música en la "Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover" con el profesor Leonid Gorokhov.

Tripodo comenzó a tocar a los 4 años. A los 11 debutó en la Joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid y a los 15 fue admitida en la cátedra de violonchelo de Aline Foriel- Destezet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el profesor Iván Monighetti, donde estudió hasta 2023.

"Estoy muy contenta con todo lo que he venido haciendo, he visto mi trayectoria como secuenciada, a cada año lo siento más frutífero que el anterior, Me da mucha satisfacción", analizó la instrumentista, que ha tomado clases con prestigiosos maestros como Frans Helmerson, Wolfgang Emanuel Schmidt y Phillip Muller.

Julia participa regularmente de festivales y ha ofrecido numerosos recitales en países europeos. También a recibido galardones como el 1er. premio en el Concurso Royal Maas en 2023, el 1er Premio y Premio Especial en el XXI Concurso de Benidorm (2019) y el 1er Premio en el Concurso de Cámara de Juventudes Musicales de Ávila (2018), por nombrar algunos. En esa línea, destacó su participación en la 8va edición del Festival Latinoamericano de Cello en Buenos Aires, invitada por el maestro Eduardo Vasallo, donde realizó cuatro conciertos. "Ver mi trabajo reflejado ahí me hizo muy feliz" expresó Julia, lista para brillar esta noche en el Auditorio Juan Victoria (21.30 hs, entrada libre y gratuita).