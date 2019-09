A casi un año de su primera intervención en un escenario sanjuanino, Sobredosis de Soda, una de las bandas tributo de mayor trascendencia, redobla su apuesta y regresará a la provincia, en este caso al Auditorio Victoria, a dar nuevamente un viaje en el tiempo a través de las canciones que marcaron a varias generaciones de la triada musical de Charly, Zeta y Cerati. El homenaje a Soda Stereo en su mayor expresión con una puesta muy cuidada hasta el más mínimo detalle. Mariano Albergoli, junto a Pablo Gillari Ces y Ezequiel Pérez Casas, vienen consolidando una propuesta sólida sin dejar de lado su identidad y el lugar desde admiradores de la obra de Soda y en especial, respetuosos con el legado artístico de Gustavo Cerati.



Después de la experiencia pasada en el Teatro Sarmiento, Albergoli, se encuentra con mucho entusiasmo volver a tocar: 'Como suele ocurrir con una banda que hace homenajes, los que fueron por primera vez, nos estudiaron y fueron a corroborar si lo que dicen de nosotros es cierto o es solo un slogan publicitario. Justamente hay un juego de seducción en entre el público y nosotros. Después se sueltan y van entendiendo de cómo va la cosa desde nuestro lado', contó el frontman y puntualizó el concepto: 'somos fans que gustan tocar la música de Soda, abrimos la participación de la gente para que todos canten, generando un buen clima y redoblando la apuesta a un show diferente cada ocasión'.



Efectivamente, cada recital, no es el mismo, se fijan bien en la selección del repertorio, en la renovación de vestuario y teniendo presente que se hizo en cada ciudad donde tocaron para así mantener el efecto sorpresa.



Ahora bien, ¿cómo se para Sobredosis en el mapa de las bandas tributo que hay en Argentina? (Está The Beats que homenajea a Los Beatles, Dios Salve a la Reina a Queen o The End a Pink Floyd) El cantante manifestó su modo de ver: 'el rock tiene unos 70 años de vida y le pasa lo mismo que fue con la música clásica hace dos siglos atrás. Pasa el tiempo y hubo intérpretes y compositores que sobresalieron y la gente que va a ver a la Sinfónica de San Juan en el auditorio o una orquesta al Teatro Colón, es porque a los seres humanos nos gusta la ejecución en vivo, ya que se genera una magia especial distinta a lo que puede escucharse en una grabación'. Y agregó: 'Lo que pasa con una banda tributo, es que le proporciona a la gente, la experiencia viva de una puesta en escena capaz de hacerlo viajar en el tiempo. Soda Stereo, es un clásico del rock nacional que está por fuera de cualquier moda. La cosa va por ahí, sentir en vivo las canciones, más allá que todos sepan que no sos ni el compositor, ni el intérprete original de las mismas. Este tipo de shows que hacemos vienen a ocupar ese lugar'. Para finalizar, el cantante y guitarrista sumó otro componente especial que se da en los 'homenajes', la renovación del público: 'las nuevas generaciones descubren a Soda y se vuelven muy fans, sin haberlos conocido, o haber escuchados sus discos o ni siquiera asistido a un recital. Lo mismo pasa con muchos otros grandes exponentes, como a Piazolla. Porque hay algo atemporal de ellos que figuran ya en los libros de la historia y que provocaron un quiebre cultural importante, no solo en Argentina, sino también en todo el continente', concluyó.



DATO



Sobredosis de Soda. Hoy domingo 29 de septiembre a las 21 en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Valores: $400 a $550.