La joven sanjuanina Mariana Manrique acaba de sumar un importante logro a su carrera. La modelo de 19 años representó a la Argentina en el certamen "Miss Teen Charm International" que se realizó en Venezuela, consiguiendo estar dentro del codiciado Top 5, en el cuarto puesto, detrás de Panamá, Perú, México, mientras que Valery Espinal, la representante de Islas del Caribe, fue la ganadora.

"Haber llegado tan lejos en un certamen internacional tan importante tiene gran peso para mí y me provoca muchas emociones. Principalmente orgullo porque he cumplido uno de mis grandes sueños, representar a mi amada nación de la forma que se merece. Significa mucho para mí después de todo el trabajo, la disciplina y el amor que puse en todo el proceso. Me siento feliz y emocionada por el futuro proyecto para mi" aseguró la pocitana en contacto con DIARIO DE CUYO.

Mariana consiguió además un título especial, otorgado en la previa de la gala final, que es el "Miss Charm Interactive" otorgado a las participantes que tienen durante la concentración una gran conexión con su público a través de redes sociales.

Sobre por qué eligió sumergirse en el mundo de los certámenes de belleza internacionales, Mariana consideró que "son una plataforma de gran alcance mundial, para poder trabajar con equipos profesionales reconocidos, de abordar causas sociales; y ser una voz que es escuchada por distintas naciones del mundo", apuntó la joven que estudia psicología.

"Se están abriendo puertas enormes y junto a mi equipo proyectamos para mí una carrera internacional. Me siento comprometida y con ganas de trabajar para crecer" aseguró Mariana, que ya fue invitada en enero próximo al Fashion Week de Santiago (Chile) y que agradeció el apoyo fundamental de sus padres y de su productor nacional, Mathías Sambrizzi.

"Me llevo de esta experiencia premios aún más importantes para mí, como el cariño y apoyo de personas de todo el mundo" sostuvo la joven que, consultada sobre la vigencia de los concursos de belleza que tiene férreos detractores, Mariana opinó que "han evolucionado mucho promoviendo la inclusión y el respeto en la diversidad" teniendo en cuenta que "a una mujer que no sólo sea bella por fuera, sino que sea una representante merecedora, inteligente, disciplinada", describió Mariana enfatizando su mensaje: "Las misses somos comunicadoras, embajadoras de la belleza integral y voces que abordan causas sociales para ayudar a través de naciones.Una miss es una mujer con trabajo honrado y digno de ser respetado", puntualizó la sanjuanina que cumplió ese sueño que tenía de niña de estar en una gran pasarela.