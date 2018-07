La modelo Ángela Ponce, de 26 años, se convirtió en la primera mujer transexual en coronarse como Miss Universo España 2018, el certamen de belleza que le permitirá representar a su país en Miss Universo.

Nacida en Sevilla, Ponce había sido coronada como Miss Cádiz en 2015 y participó también en el concurso Miss World Spain, donde levantó la bandera contra la discriminación y le dio visibilidad a la transexualidad en su país. "No pude ganar Miss España porque la organización de Miss Mundo no admitía a mujeres transgénero. Tres años después me vuelvo a presentar porque en Miss Universo sí es posible", había advertido en una reciente entrevista en el programa de Telecinco.

Ponce es completamente mujer desde abril de 2014. Sus medidas son 90-61-90, mide 1,77 metros de alto y tiene ojos azules. En esta ocasión, pudo cumplir su sueño tras vencer a otras 20 aspirantes y después de transitar un camino que no fue para nada fácil, según aseguró.

Su historia es como la de muchas otras chicas trans que, después de años de no sentirse identificada con el sexo con que nació, decidió hacerse los tratamientos hormonales y una vaginoplastia en la adolescencia. Sin embargo, ella aclara: "A mí no me hizo mujer la operación, yo siempre fui una".

Gracias a su coronación, Ponce será durante un año la representante de Miss Universo España y participará de la 67° edición de Miss Universo junto a las reinas de los concursos de otros 90 países.

"La vida está llena de retos, de desafíos. Comprender eso en mi vida ha hecho que hoy haya cumplido un sueño que siempre tuve. Para ello lo único que necesité fue convertir cada obstáculo que se me presentaba como una oportunidad de crecimiento", escribió en su cuenta de Instagram tras la premiación.

"Desde mi tenacidad, con constancia, disciplina, respeto, amor a mí misma cierro con La Corona del Miss Universo España una etapa donde caminé de la mano de mi familia y amigos recibiendo siempre su apoyo y amor incondicional", agregó.

A nivel mundial, la primera mujer transgénero registrada para participar en un certamen de belleza había sido la canadiense Jenna Talackova, quien compitió en 2012. Ahora le llega el turno a Angela Ponce.