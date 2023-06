Tiene 36 años, saltó a la fama por su rol de Rachel Berry en la serie musical Glee y no solo por los escándalos que se dispararon puertas adentro del elenco y la tuvieron en la mira. Lea Michele, la actriz y cantante oriunda de Nueva York, ha sabido sumar a sus dotes artísticas un aspecto que no pasa desapercibido. Sin embargo, ella asegura que no se trata de una obsesión ni tampoco de satisfacer los caprichos de La Meca, sino de las consecuencias de un estilo de vida saludable que ha mantenido por años.



Una cuidada alimentación -alejadísima de los ultraprocesados- y una variada rutina de ejercicios -que van desde la natación hasta el yoga, pasando por el senderismo y el surf- son las claves de Lea, que asegura que los beneficios no solo son físicos. "Los beneficios que obtienes para la mente y el cuerpo después de hacer ejercicio son increíbles', supo decir a Shape la artista, que los mantuvo incluso durante el embarazo, adaptados a su estado, claramente.



Si a eso se le suma su gusto por el estilismo, el resultado es por lo menos llamativo. Y si no, que lo digan los flashes, que no pueden resistirse a esta mujer, que también tiene otros encantos. Su entorno no duda en afirmar que más allá de los destellos, es una persona simple y encantadora, que además ha salido fortalecida de las no pocas batallas que ha tenido que sortear.

LOOKS

Lea ha transitado distintos looks con personalidad, gracia y elegancia, pero aseguran que en los últimos años su estilo ha ganado adeptos notablemente.