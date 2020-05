Si uno habla de colombianas famosas, Shakira seguramente se venga a la cabeza en menos de un chasquido. Pero hay una paisana suya que no para de crecer desde que su nombre empezó a titilar en las marquesinas: Sofía Vergara. La actriz y modelo de 47 años ha transitado varias alfombras rojas, como las de los SAG, los Globos de Oro, los Emmy y los People's Choice Award, entre otras; y reflejo de eso es que se convirtió en la actriz de TV mejor paga del país del norte. Pero la exprotagonista de Modern Family y jurado de America's Got Talent no es sólo una muy buena comediante. Hay que reconocer que su belleza -que trascendió de la mano de Pepsi en su país, la llevó a Viña del Mar y también, dicen, a los brazos de Luis Miguel- tuvo mucho que ver. Incluso hoy, cuando la tirana industria empieza a pedir juventud, ella sigue atrayendo miradas y capitales! La barranquillera que tiene su estrella en el Paseo de la fama fue elegida musa de Dolce&Gabanna, que la convocó para promocionar su marroquinería; y con un plus que Sofía ha celebrado a los cuatro vientos: "Lo que ya era una campaña tan especial significa aún más al saber que los ingresos se destinarán a la investigación de salud global", escribió en sus redes sociales agradeciendo a la firma.



Muy lejos quedaron los comienzos no tan fáciles en Estados Unidos, donde hasta debió "tunearse" para encajar con el estereotipo latino. Hoy, Sofía Margarita Vergara deja claro que siendo ella misma, el éxito sigue rendido a sus pies.