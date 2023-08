Lidia Segni regresa a San Juan para proponer a los sanjuaninos un espectáculo de danza que lleva su sello en todos los aspectos. La gala de ballet "Las estrellas del Colón" subirá al escenario del Teatro Sarmiento el próximo 19 de agosto reuniendo a virtuosos bailarines que interpretarán algunos de los más aplaudidos pas de deux de famosas obras del ballet de repertorio y una selección muy potente de neoclásico.



"Estoy muy contenta de volver a San Juan, una provincia que tiene tan buen público, llevando los grandes pas de deux de la danza clásica, así que pensé en armar un grupo. Hemos estado ya en Asunción (Paraguay), Rosario, Santa Fe, y ahora hacemos San Juan, San Luis y Mendoza" dijo a DIARIO DE CUYO la ex directora del Ballet del Teatro Colón, destacada bailarina que compartió escenario con figuras como Rudolf Nureyev y Alexander Godunov.



"Veo que casi todo lo que se está haciendo en el interior es contemporáneo, va poco clásico a las provincias" aseguró Segni para explicar qué la motivó a crear el espectáculo para el que reunió a primeras figuras de distintos teatros argentinos.



Segni habla con entusiasmo de la velada, entendiendo que sirve de difusión de los clásicos pero también de obras de danza contemporánea.



"Son pas de deux tradicionales de la danza clásica como los de Cascanueces, de Corsario, El Talismán, que mucha gente no conoce, está 'La esclava', también de Corsario, y algunas obras contemporáneas de Mauricio Wainrot, La tempestad, un fragmento y Escualo, que es un tango de Piazzolla".



La coreógrafa admite que una programación más popular sirve para acercar más gente a la danza clásica. "Ayuda mucho, porque hay gente que no era habitué de la danza pero ve que está Corsario, Cascanueces y además se puede hacerles conocer algo nuevo, como las de contemporáneo, no tanto en San Juan que han ido muchas obras, pero sí en otros lugares no. El que llevo es neoclásico" afirmó y recordó que cuando era directora del ballet del Teatro Colón programaban este tipo de funciones. "Invitábamos a los primeros bailarines del ABT o de Hamburgo, lo hice varias veces con un éxito muy grande, porque la gente tiene ganas de ver esos grandes pas de deux y no tener que esperar toda una obra para verlos" comentó la coreógrafa, que piensa que es una manera de entregar lo más exquisito de cada obra de repertorio, "lo más conocido".



Para la función en San Juan llegarán como parte del elenco la primera figura del Colón, Jiva Velázquez en dupla con Caterina Stutz; también del elenco del gran teatro porteño. Se suman Julieta Morchio y Daniel Altamirano, cordobeses integrantes del Teatro Libertador de Córdoba, de quienes Segni destacó su desempeño; además de los experimentados Sol Rourich (ganadora del Premio María Ruanova) y Benjamín Parada; Darío Rodríguez e Ivana Sataella, los cuatro nombres relacionados al Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, institución que Segni alabó. "Es una maravilla, es un ejemplo de compañía, que tendría que estar dando vuelta al mundo", afirmó.



La directora resaltó la buena respuesta del público a propuestas culturales. "Hay un boom muy grande, los teatros están agotados, uno quiere entradas para algo, tiene que sacarlas con mucho tiempo. En Estados Unidos y Europa pasó siempre porque tienen mucho turismo y va al teatro, pero está pasando en Buenos Aires y en todo el interior y eso es fantástico", dijo y se permitió reflexionar acerca de que no sólo se trata de la era pospandémica. "Creo que en una época la gente gastaba menos dinero en teatro y ahora la gente no ahorra más porque no tiene sentido con la inflación, la gente gasta la plata yendo a cenar, al teatro, a vivir. Me parece bárbaro que se hayan volcado a la cultura, es bueno para los artistas", opinó.



EL DATO

Gala "Las estrellas del Colón". Sábado 19 de agosto a las 21.30 hs, en Teatro Sarmiento. Entradas: boletería, entradaweb.com. $3.500 a $6.500.