Luis "Chichón" Hernández mide en ensayos -dos a partir de hoy- lo que queda para el 15 de octubre, cuando después de 30 años volverá a un teatro para hacer lo que nunca dejó, aunque con otros formatos, tiempos y metas: Música. 40 años (y yapa) de canciones, de bandas, de compañeros de ruta y de sueños, de entrañables recuerdos merecían celebrarse. Teléfono aquí, cafés allá y un par de noches sin pegar un ojo, nació 40/60, el concierto que tomará cuerpo en el Cine Teatro Municipal de Capital (ver aparte). Junto a él, una buena banda integrada por Marcelo Díaz en teclados y arreglos, Jakie López en el bajo, Carlos Santana en guitarra, Nano Salas en batería y Javier Gómez en dirección artística; y la visita de "otros grandes músicos hermanos de la vida", cuyos nombres prefirió reservarse para que sean sorpresa.



"Este año cuando empezamos a tocar con Marcelo Díaz, que es mi primo y tenemos mucha química cuando cantamos, empecé a pensar de nuevo esto que empezó en 2019 y quedó en stand by por la pandemia. Fue el impulso", contó a DIARIO DE CUYO Hernández de cara a un viaje musical que tendrá estaciones temáticas. "Diría que el 80% del show son canciones compuestas por mí, de antes de Totem, de Totem y la mayoría del grupo La Gente. Hay temas desempolvados después de 35 años que no puedo creer estar cantando otra vez, me emociono", agregó el músico. "Totem fue la adolescencia pura, las locuras en el Teatro Sarmiento, con escenografías y la gente que se paraba... era el sueño total. Era la época de letras sin pelos en la lengua de Gustavo Carrizo, uno de los tipos más capos; yo era baterista y hacía coros; y Ricardo Podestá estaba en bajo. Fue del "77 al "82, duró más que La Gente, pasa que se tocaba menos entonces. Anduvimos de gira, tocamos con los Enanitos Verdes cuando no eran famosos, una hermosa historia de la que rescataremos, por ejemplo, Contra la pared", contó Chichón. "Después La Gente fue el dejar todo por la música, irnos a Buenos Aires, ensayos todos lo días, llegar al Chateau Rock, telonear a Spinetta en San Juan, compartir con bandas como Sumo, Los Pericos, Ratones, Enanitos Verdes... Grabar el disco producido por Lebón y que Pedro Aznar grabara con nosotros... Fue llegar a lo que cualquier banda pretende. Pero nos tocó la hiperinflación y nos hizo pedazos", rememoró el músico, que volverá a entonar clásicos como Exilio doméstico y Quema nena. "Siempre digo que La Gente fue una gran banda, con una gran historia y un final triste, porque terminamos vendiendo los instrumentos para pagar deudas", lamentó el vocalista, en cuya piel sigue tatuada la gran aventura que emprendió junto a Juan Carlos Rubio, Andrés De Lara y Arnoldo Fernández; y de la que también fueron parte Rodolfo Ruiz y "El Rulo" Tejada (fallecido).



En el medio habrá un puñadito de covers "que me marcaron de alguna manera", dirá, con firma de Spinetta o de Serú Girán. "Yo nunca había cantado canciones que no fueran mías, hasta que en el "91 aparece en mi vida el bar Guantánamo, que significó perder el prejuicio a cantar canciones que no fuesen mías. Ahí aprendí que la música es música y que hacer un buen cover a veces es más difícil que componer una mala canción. Y aprendí a disfrutarlo", confesó el artista, para quien, claramente, éste no será un concierto más.



Mirando para atrás, cree que hubiera hecho el mismo camino, aunque reconoce que más de una vez pensó qué hubiera pasado si se quedaba en Buenos Aires cuando La Gente estaba a punto caramelo, el grupo quiso volver y él los siguió. "Pero tengo muchas dudas respecto de qué hubiera pasado", hizo la salvedad sin arrepentimientos "Chichón", que -por el contrario- sí está seguro de que La Gente merecía otro final, alegre. Y en sus fueron íntimos, 40/60 será de algún modo cerrar ese círculo, dejar testimonio -porque el show será grabado- y, especialmente, tener la satisfacción de que sus hijos lo vean por primera vez cantando en un teatro.



¿Una despedida? ¡Para nada! Un gusto. "Yo estoy muy feliz de, a los 60 años, estar cantando y con ganas de seguir haciendo cosas. Quizás ya no sueño como a los 30, pero la pasión está intacta. Mi sueño pasa por seguir disfrutando de cantar y seguir haciéndolo por muchos años más... Y si en el medio sale algo, pues vamos! Uno nunca sabe... Como buen artista yo vivo y vibro arriba del escenario, entrego la mejor versión de lo que soy", concluyó.

DATO

40/60. Viernes 15 de octubre, 22 hs, en el Cine Teatro Municipal (frente a Plaza 25 de Mayo). Entradas $500 en boletería o por whatsapp al 2644194896.