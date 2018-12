Cada día se complica más la situación para Juan Darthés. Después de la tremenda denuncia por abuso con acceso carnal que hizo pública la actriz Thelma Fardin, la abogada Raquel Hermida contó en Intrusos (América, de lunes a viernes a las 13) que su estudio maneja una nueva causa, tan grave como la mencionada.

Ante la consulta de Jorge Rial, la letrada admitió que "En un programa de televisión conté que había una chica que tiene una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que está en tratamiento psicológico. No es una actriz sino una integrante de la producción -según pudo averiguar Clarín sería una sonidista- y que iba a radicar la denuncia cuando estuviera en condiciones de hacerla. Ya que una denuncia penal requiere de una revictimización permanente que hay que estar bien para poder afrontar".

Acto seguido, la abogada contó que quisieron sobornarla para que no asesorara a ninguna denunciante contra el actor. "Cuando salí del canal me llamaron ofreciéndome dinero para no representar a las víctimas de Darthés. Yo les expliqué que no representaba a ninguna porque no hay causa judicial dónde representarlas. Ni Anita Coacci ni Natalia Juncos, no tenemos ninguna causa para representarlas, porque nunca fue notificada".

"El señor se presentaba como un interlocutor con un apellido que no coincidía con ninguno del Colegio de Abogados. Esto fue un sábado a la noche y me dijo que había un dinero importante para que me retirara del caso. Le corté el teléfono pero él insistió varias veces", relató.

Ante la sorpresa de todos en el estudio, Hermida sumó un nuevo episodio. "Pasado el tiempo me llama un colega que conozco y aprecio mucho. Me dice que necesitaba reunirse conmigo en un café por el tema Darthés. Como no quería responderme a quién representaba no acepté juntarme con él, pese a que lo conocía y a su familia también".

"Le dije que de ninguna manera iba a violar mi secreto profesional y menos para instar una mediación que ellas no querían. Hablé con las chicas y me dijeron que no querían negociar nada, y que no tenían ningún interés de dinero, sino que esto se supiera", describió.

Si bien pidió reserva del nombre de la víctima, la abogada aclaró que "La chica en ese momento tenía 18 años y la causa no está interpuesta porque la licenciada María Inés Oribela y mis colegas -representa un equipo interdisciplinario de psiquiatras y psicólogos- me dicen que todavía no está en condiciones. La denuncia ya está redactada. Lo único que esperamos es tener el ok de los profesionales".

Fuente: Clarín