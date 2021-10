DANIEL ARIAS

De niña sorprendió cada vez que le tocó presentarse en importantes ocasiones y desenvuelta, entregó tiernas interpretaciones de canciones patrias ante gran cantidad de público, incluso una vez estuvo en cadena nacional. Rocío Sol Gómez Navarro tiene hoy 19 años y acaba de lanzar su primer videoclip de una canción suya de reggaetón. "Discúlpame" es el tema con el que esta joven artista siente que comienza su camino de exploración en la música profesional.



"Siempre estuve relacionada a lo artístico, de todas las formas posibles, cantando, actuando, siempre sacando de mí ese lado. Y ahora siento que hay un movimiento muy grande del género urbano y es una música que me gusta y me encontré cómoda escribiendo en este género. No es que sienta que lo mío será el reggaetón para siempre; es una relación más personal con la música, quiero explorar muchos géneros y conocerme más a mí misma' comentó a DIARIO DE CUYO la cantante que destaca el haber producido ella misma su primer sencillo.



Su talento y vocación musical están unidos a su historia familiar: su madre fue directora coral y desde hace 11 años integra el Coro Arturo Beruti; y su padre es el guitarrista Rolando García Gómez.



"Como músico lo admiro mucho, gracias a él aprendí a tocar la guitarra. Le encanta contar historias y yo me asombro cada vez que habla de sus viajes y conciertos; también estoy muy agradecida porque tanto él como mi mamá han sido pilares muy importantes para mi decisión de dedicarme a esto' compartió.



Rocío Sol tiene los mejores recuerdos de sus actuaciones de pequeña. "Me acuerdo que no tenía miedo. No sé si es que uno no tiene vergüenza o eso de juzgarse a uno mismo. Una vez mi tío me preguntó si estaba nerviosa, yo le contesté: "Cero nervios" y esa frase quedó' compartió.



Con 8 años Rocío actuó en la Noche Soberana de la FNS 2010 en el Centro Cívico, cantando Saludo a la bandera, y ese mismo año también en los festejos por el Bicentenario de la Patria, desde Ischigualasto, para todo el país. Interpretó el Himno Nacional en el acto inaugural del Estadio del Bicentenario junto a Daniel Ahún y en la gala por los 450 años de la Fundación de San Juan en el Auditorio Juan Victoria.



"El más divertido fue la inauguración del Estadio porque fui bajando por una tirolesa, fue una experiencia súper nueva. También cuando iba vestida de Patria en Ischigualasto, recuerdo que me peinaron, me armaron el vestuario. Fue todo nuevo' expresó.



A esa experiencia escénica de niña, Rocío le fue sumando formación artística y en 2020 empezó la Licenciatura en actuación en la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires, que cursa virtualmente por la pandemia, pero el año que viene piensa seguirla presencial. "Quiero irme y comerme Buenos Aires, aprovechar todas las oportunidades que la ciudad me pueda ofrecer, dar lo mejor de mí', dijo la joven que confiesa que la comedia musical es su gran amor.



"Estoy abierta a cualquier cosa que pueda suceder. Los milagros pueden llegar a pasar y espero ser una elegida, es verdad que hay mucha competencia, pero espero tener la confianza y la seguridad necesaria para afrontar lo que venga' sostuvo la artista.