Tras 3 años de silencio John Mayer anunció que en 2017 regresaría con “The Search Of Everything”, un nuevo álbum con el mismo equipo que lo había acompañado en el excelente “Continuum” (2006). Desde luego las expectativas fueron altísimas. El 17 de Noviembre dio a conocer “Love On The Weekend” el primer corte adelanto y recientemente lanzó “Wave One” un EP de 4 canciones como anticipo de su nuevo long play.

El EP abre con “Moving On And Getting Over”, musicalmente simple, con agradables arreglos armónicos, muy apoyada en el bajo. Luego llega “Changing”, un track que comienza con Mayer solo al piano, luego entran de a poco la guitarra y el resto de la banda. Un estribillo pegadizo y un solo de guitarra que en algún momento suena extrañamente parecido a David Gilmour.

La segunda mitad del EP nos trae “Love On The Weekend” el sencillo adelanto, una canción tranquila con un notable reverb en la primera guitarra con lo cual logra crear un ambiente muy particular. Es inevitable escucharlo e imaginarse ir viajando junto a la costa, la brisa del mar y el sol en la playa. La letra fue inspirada en una relación que estaba comenzando. Por sus características es posible que sea de la época de su disco “Battle Studies” (2009) o al menos podría haber sido un hit en aquel momento.

El cierre llega con “You’re Gonna Live Forever In Me”. Un piano, Mayer silbando, luego comienza a cantar demasiado relajado, por momentos a lo Chris Martin (Coldplay), con una particular comodidad. Una pérdida y la difícil tarea de seguir adelante. Esta canción tal como suena podría ser incluida en la banda sonora de una película animada de Pixar.

Las letras hablan del amor, de pérdidas y de seguir adelante. Siempre fue un romántico pero no un gran letrista. El sonido es muy bueno y no deja de lado la influencia blusera que lo caracteriza. Canciones simples, despojadas de grandilocuencia, Mayer sabe que menos es más y por eso brillan.

Esta Primera Ola (Wave One) suena bien, es entretenida y está bien producida. Ahora esperamos “Wave Two” para ver si logramos tener más indicios de qué camino tomará con “The Search Of Everything” porque de las canciones publicadas hasta el momento hay referencias a discos anteriores. Seguiremos esperando y que esa Busqueda De Todo que promete valga la pena.