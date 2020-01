El tema no daba para mucho. La reapertura del teatro Tronador de Mar del Plata fue la ocasión para que se reunieran en un mismo lugar las dos más grandes divas del espectáculo argentino: Mirtha Legrand y Susana Giménez.

@angiebalbiani no sabía que tenía el micrófono abierto y lanzó un desafortunado comentario al aire pic.twitter.com/dDcBrvuOPy — Minuto Neuquén (@MinutoNeuquen) 18 de enero de 2020

Las cámaras de Intrusos estuvieron ahí, y el cornista se detuvo largo rato en el incidente que sufrió Verónica Ojeda al quedar encerrada en el ascensor hasta que fue rescatada por los bomberos.

A continuación llegó la nota con Mora Godoy, invitada al evento y muy crítica de Susana Giménez, en todo lo relacionado a sus últimas declaraciones político sociales. Lo que hubiera quedado -como aclaró el movilero- en apenas un #TeamMirtha o #TeamSusana se desbarrancó cuando desde el control dejaron abiertos los micrófonos.

Mientras aparecía la cara de Mora se escucharon las risas y comentarios de los panelistas del programa, en especial de Angie Balbiani, quien fue lapidaria: "Che, es jodida de cara...".

Al sonidista no le dieron los dedos para cortarle el micrófono pero fue tarde, la voz de la ex Rebelde Way se escuchó fuerte y clara, y fue el blooper de la semana. A la vuelta del compacto, Adrián Pallares y el resto de los compañeros de Intrusos decidieron pasar por alto el desborde de su compañera, pero ya era tarde: las redes sociales hicieron el resto.

Consultada por diferentes medios, Balbiani intentó patear la pelota afuera y dijo que su expresión se refería a una foto que le acababa de llegar a su celular. Pero su negativa a aportar mayores datos al respecto, volvieron demasiado endeble la explicación para muchos usuarios de Twitter e Instagram, que se encargaron de mandarla al frente.