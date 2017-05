El filme que marca el debut de las directoras argentinas Cecilia Atán y Valeria Pivato y que fue filmada en San Juan además de contar con actores locales, ‘La novia del desierto‘, fue recibido este jueves con un fuerte y muy sentido aplauso en la función destinada a la prensa, en la sección oficial paralela Una cierta mirada, en su premiere mundial en el Festival de Cannes.

La coproducción con Chile protagonizada por Paulina García, a quien acompaña Claudio Rissi, cuenta la historia de un empleada doméstica que después de trabajar toda su vida para una familia porteña queda sin trabajo y parte con rumbo a la provincia de San Juan.

La mujer, solitaria y muy introvertida, no la está pasando bien, y un descuido, olvidar su pequeño equipaje en la casa rodante de un vendedor de una feria cercana al santuario de la Difunta Correa en medio de un temporal, la forzará a un nuevo encuentro con este simpático desconocido.No hay nada forzado en este relato, que se da con la singular calma de quienes no están invadidos por la locura urbana, sino todo lo contrario, y este delicado trazo permite a las narradoras, descubrir la naturaleza de esta protagonista para quien la vida ya no podía dar ninguna sorpresa más.

El encuentro de esta solitaria y este hombre que se pasa la vida encima de ese vehículo que a la vez es su hogar, llevando productos por encargo de un lugar a otro, abre una nueva esperanza de vida, aunque solo sea un paréntesis, con sol y aire fresco en el desierto.Es lógico que para lograr que este camino sea recorrido con emoción, Atán y Pivato necesitaban de dos actores de talento, y la elección de la chilena Paulina García, recordada por ‘Gloria‘, y Claudio Rissi, aquel memorable El Muerto de ‘Aballay‘, no hacen más que confirmar un excelente casting.

Son para destacar también los trabajos de Sergio Armstrong en la búsqueda de imágenes que transmitan ese clima sanjuanino tan particular, la edición de la chilena Andrea Chignoli, la misma de ‘No‘ y ‘El bosque de Karadima‘, y la música de Leo SujatovichObra minimalista, que trae a la memoria ‘Las acacias‘, de Pablo Giorgelli, que en esta misma sección, en 2011 recibió la Cámara de Oro, ‘La novia del desierto‘ señala a su vez el excelente debut de las realizadoras, a las que a partir de este momento habrá que seguir con atención.

Al mismo tiempo, la sección oficial en competencia proyectó dos nuevos títulos, ‘Krotkaya‘ (‘Una mujer dulce), del director bielorruso -pero criado en Ucrania- Sergei Loznitsa, documentalista que también incursiona en la ficción, y ‘Good Time‘, de los estadounidenses Josh y Benny Safdie.

El autor de ‘Blockade‘ e ‘In the Fog‘, tiene una extensa recorrida festivalera pero es poco conocido por el público común, ya que aborda temas que son para analizar con un poco más de profundidad, pero incluso contemplando esta alternativa, esta nueva incursión en la ficción deviene poco interesante.Se trata de una historia que tiene como eje a una mujer que decide salir en busca de su marido encarcelado en alguna prisión rusa muy alejada, y que para encontrarlo deberá cruzarse con un sinfín de situaciones y personajes en una batalla absurda contra una fortaleza impenetrable.

Loznitsa aseguró que este relato está inspirado en uno homónimo, pero muy corto, de Fiodor Dostoievsky, y por cierto queda esa idea de lucha contra la injusticia social que sufren algunos de los personajes de los relatos del autor de ‘Crimen y castigo‘.La historia del filme se extiende y reitera en esa travesía, hasta que el resultado, tras casi tres horas de proyección, deviene poco tolerable para la mentalidad acostumbrada al ritmo occidental de la narración cinematográfica, pero no por eso deja de tener valor.

En peor situación está ‘Good Time‘, de los hermanos Josh y Benny Safdie, dos jóvenes cineastas independientes del Queens neoyorquino que saltaron a la fama con sus primeras y transgresoras producciones, y que esta vez abordan la historia de dos ladrones.Cacos de poca monta, los personajes de esta historia son Connie, encarnado por Robert Pattinson, y Nick, el mismo Benny Safdie, uno hábil en el delito, el otro simplemente un imbécil con algún retardo mental que siempre está al filo de que le pase algo demasiado malo.Los dos roban un banco, pero la sorpresa casi inmediata es que no será tan fácil huir de la persecución policial, en un raíd violento y sangriento, y por cierto inverosímil, que tendrá casi la duración del filme, y en el que de paso se conocerá una zona urbana muy oscura.

No se entiende cuáles son los justificativos para que este producto clase ‘B‘ esté en una competencia como esta, y en todo caso si está, eso habla de que hay una crisis importante en la producción de cine en los Estados Unidos, ya que esta vez su presencia hace bastante agua.

A falta de cine llamativo en la muestra principal, hubo actrices y modelos con diseños muy audaces, y en en ese sentido, la alfombra y escalinatas tapizadas de rojo tuvieron algunos puntos culminantes, ayer por ejemplo de Kisten Dunst con escote fuera de lo común, y en cuanto a modelos con transparencias se lucieron Irina Shayk, Jade Foret, Izabel Goulart y la más audaz, seguramente, Lady Victoria Harvey.