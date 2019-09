Paula Galloni, periodista de la revista Hola! y panelista invitada de Pampita Online, el programa que conduce Carolina Ardohain en Net TV, reveló que sufrió una fuerte situación de acoso con Axel tras haber visto el incómodo momento que el cantante protagonizó con Tini Stoessel en una conferencia de prensa en Madrid.

“A mí me parece que Tini le marcó la cancha. Esta gente detrás tienen como moles, las disqueras son gente muy pesada, y tal vez por eso hay muchas chicas que no se animan a hablar”, inició su testimonio Galloni, que se mostró molesta porque Stefy Xipolitakis la nombró en Incorrectas (América) para hacer referencia a lo que luego ella prosiguió a relatar.

“Yo viví una situación incómoda con este señor, tampoco fue que sufrí un abuso, fue algo incómodo. Esta bueno que se sepan de estas actitudes, porque después se mandan a periodistas solas y están indefensas, tiene que haber una contención y más cuando son chicas jóvenes. Esto me pasó a mí, yo estaba con este cantante a solas en un monoambiente, haciéndole una entrevista. Por suerte tuve carácter y me fui, pero tal vez a otra chica no le pasa”, reveló la panelista.

“Yo tendría diecinueve o veinte años. Nunca dije que me había pasado esto con él. Quizás esto despeje el rumor de que Tini está haciendo una exageración”, continuó Galloni, deslizando que posiblemente le hayan llegados comentarios de Axel a Stoessel, ya que a ella le sucedió eso mismo con varios mensajes sobre el presunto comportamiento del artista.

Paula Galloni.

“Lo mío fue una situación de acoso laboral que le ha pasado a todas, que alguien nos quiso meter una mano. El carácter me terminó ayudando, para mí Tini sabe más cosas de lo que sabemos nosotros sobre esta persona”, explicó la periodista.

La panelista del programa de Pampita también se refirió a que cuando contó lo que le sucedió en la revista en la que trabajaba, nadie la tomó en serio. “Cuando volví de esa nota, en la redacción lo conté y todos se me mataban de risa, me decían ‘te lo levantaste’”, indicó, lamentando que a la semana después de que se quiso propasar con ella, tuvo que verlo de nuevo debido a que iba a ser papá.

“Es muy raro que tiene a la mujer y a sus hijos viviendo en una chacra en las afueras de Córdoba, sin internet o con poco acceso a información, y mientras él se la pasa viajando por todos lados”, concluyó Paula, que volvió a destacar que la actitud de Stoessel “fue genuina”.