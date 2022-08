Una reconocida periodista española de 38 años, murió en las últimas horas luego de sufrir cáncer. Los colegas de Mónica Domínguez expresaron su dolor a través de las redes sociales. Su partida se produjo el domingo por la madrugada.

Elbierzodigital, el sitio de su tierra natal, El Bierzo, fue el encargado de dar la triste noticia. Trabajó en programas como El programa de AR, Cuatro al día, Ya es mediodía o Qué tiempo tan feliz. Quienes la conocieron destacaron su vitalidad y optimismo. “Hasta siempre. Nosotros no te vamos a olvidar nunca. Un abrazo enorme a la familia. Un fuerte abrazo a la familia de nuestra querida compañera”, escribieron desde las redes sociales de Viajeros Cuatro, el último ciclo en el que se desempeñó como cronista.

Gracias al programa realizó varios viajes por todo España pero también por varias ciudades del mundo como Nueva York en Estados Unidos, Bangkok en Tailandia o La Habana, en Cuba. Aunque en más de una ocasión dijo que su lugar favorito en el mundo era Madrid, incluso en pleno confinamiento por el coronavirus, escribió: “Me desgarra ver tus calles vacías. Has soportado mucho dolor en distintas ocasiones. Siempre valiente te has sabido recomponer. Solidaria, multicultural y con una gran riqueza de historia española. Para mí lo tienes todo. Muchos artistas te han dedicado sus canciones. Y no es para menos. Volveremos a tus calles sintiendo que somos diferentes y más unidos que nunca, qué curioso ahora que estamos separados. Sé fuerte, nosotros lo estamos intentando. Llenaremos de música e ilusión de nuevo cada uno de tus rincones.

“Viajar es volar”, se presentaba en sus redes sociales donde los paisajes eran los protagonistas. Periodista de una extensa trayectoria, en su blog personal describió su oficio: “Lo que ves es noticia. Lo que sabes es contexto. Lo que sientes es opinión”.

“Siempre he querido ser periodista porque creo que lo que mejor sé hacer es contar historias, me lo decía mi abuelito cuando yo tenía 10 años y no se equivocó. Si esas historias son amables y divertidas me lo paso mejor por eso cuando empecé a trabajar en televisión decidí enfocar mi carrera hacia el entretenimiento. Sueño con trabajar en un informativo en el que solo se cuenten noticias positivas porque ‘lo bueno no se cuenta, y cuenta demasiado’, dijo sobre su pasión pero aclaró: “Si algo soy por encima de periodista y reportera, es viajera”.

Su primer trabajo en televisión fue en el 2006 justamente en su tierra natal Bierzo Suena y luego de tres años en Telecinco ingresó a Mediaset donde realizó programas de moda, magazine y ciclos de viajes. Abriendo nuevos rumbos también creó su propia marca de ropa “inspirada en viajes” que comercializaba de manera online.

Fuente: Infobae