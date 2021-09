"Celeste quiere saber por qué su pareja se fugó de casa". Ese fue ayer el disparador de El show del problema, el envío que conduce Nicolás Magaldi por Canal 9. Y la sorpresa que se llevaron quienes vieron el programa (y la conocen) es que la tal Celeste del reality ficcionado del día era nada menos que Celeste Castro, actriz local que -utilizando su nombre- hizo el papel de una sanjuanina angustiada tras darse cuenta de que su marido se fue de la casa. Es entonces cuando graba un video pidiendo ayuda y datos sobre el paradero del hombre, video que llega al programa de TV que decide tomar el caso.



Guiada por la producción que la contactó a través de una colega, porque para esta entrega necesitaban a una actriz que estuviera en San Juan, Celeste se puso en personaje: primero grabó ese video donde explica la situación, que se vio al comienzo; y también hizo salidas en vivo desde la Plaza 25 de Mayo, interactuando con el conductor y con el resto de los personajes del culebrón (Néstor, su exmujer, su amigo y su madre). La participación de Castro culmina con la resolución del caso, cuando quedan al descubierto las andanzas del sujeto y la sanjuanina estafada sentimentalmente decide que no quiere saber más nada con el hombre que la ha engañado.



"Es la primera vez que hago una participación actoral en el programa y creo que es la tercera vez que ellos hacen exteriores con gente de otras provincias. Yo tenía que ubicarme en un lugar característico de San Juan, para que se viera que era realmente desde aquí; y salí al aire por Zoom", contó a DIARIO DE CUYO Celeste, quien explicó que si bien hay un argumento que seguir, lógicamente, no tienen guión y todo queda sujeto a la improvisación de los actores.



"Para mí es una oportunidad laboral que cobra otra dimensión al ser nacional. Y al ser una producción audiovisual y en vivo, a mí me otorga experiencia. Supongo que, como todo lo que es así tan popular y nacional, tal vez me abrirá otras puertas; pero yo lo hago porque amo trabajar de actriz y que esos trabajos me den experiencia y trayectoria", señaló Castro sobre el programa, que está disponible en la web del canal (elnueve.com.ar), donde quienes no lo vieron, puede hacerlo. "Yo disfruto mucho el proceso, porque tuve que grabar la denuncia que hago y un video en la casa, donde muestro que él se llevó todo... Es es un trabajo de producción y me gusta aprender. Ellos me iban diciendo cómo filmar y me daban data para que improvisara", agregó la artista local, a quien le pagaron su "bolo de ficción audiovisual" y también tuvo una buena devolución por su "actuación orgánica" y creíble.



Fuera de personaje, la actriz tuvo un breve contacto con Magaldi: "Me contó que es de San Juan y me pidió que le mostrara la plaza y el campanil, porque recuerda esos lugares; y me agradeció. Y luego me mandó a decir con la producción que qué lindo que hayan buenos artistas en San Juan", concluyó satisfecha con la experiencia.