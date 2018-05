Selfie. En el set de grabación, Lisi (en el fondo) junto a Silvina Escudero y otras dos chicas convocadas para la escena.





Lisi Arévalo apareció en el segundo capítulo de 100 días para enamorarse, la tira de Telefe que protagonizan Carla Peterson, Nancy Duplaá, Juan Minujin y Luciano Castro, que estrenó esta semana.



La sanjuanina fue parte de una escena en la que además de los protagonistas masculinos, participó Silvina Escudero y Lisi fue una de las amigas del personaje de la bailarina, que regresó a la tele en este rol.



Contenta con su experiencia, Lisi contó a DIARIO DE CUYO que fue convocada a sumarse a través de una persona que trabaja con modelos y actrices. "Los chicos en la novela 100 días son súper amables y sencillos, nos prepararon a todos juntos en el motorhome y luego almorzamos juntos también. Silvina, una divina, me sorprendió su profesionalismo", expresó la joven, que no sabe si podría volver a salir en esta historia. Pero en este sentido, la joven albardonera -que vive en Buenos Aires desde hace un tiempo- adelantó que decidió priorizar su carrera como actriz, que está estudiando teatro con Florencia Limonoff. "Al modelaje lo tengo un poco abandonado pero de vez en cuando me llaman para hacer una campaña y la hago", dijo y adelantó que fue convocada para otro proyecto televisivo del que no puede aún dar detalles.