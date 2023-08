Es sanjuanina, se quedó en Córdoba después de estudiar Comunicación Social, orientada a audiovisual. Cuando apareció el boom de producciones nacionales a para canal Encuentro y la televisión digital, Lucía Frau supo que el cine era el ámbito y la producción su rol. Así inició el camino que la llevó a fundar la productora "Punto en fuga cine' junto a su socia Eva Cáceres, con la que se mantiene ocupada en la Docta y además produjo su primer largometraje: "El siervo inútil' que está en cartelera en San Juan, en el Espacio INCAA del Cine Teatro Municipal (proyección hoy, martes 8 y miércoles 9 de agosto a las 21hs. $400 )

Se trata de un film realizado completamente en Córdoba, que está protagonizado por el actor porteño Fernando Liss, quien fuera parte del elenco de Relatos Salvajes (como el empleado que hace estallar a Ricardo Darín), y que además es muy cercano para Frau, porque está escrito y dirigido por su pareja, Fernando Lacolla.

Estrenada este año en el BACIFI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), la película fue programada luego en salas comerciales de Buenos Aires, Córdoba y Rosario el 18 de mayo de este año. Lucía celebró que finalmente la cinta llegara a su tierra. 'Hace mucho que esperábamos poder llegar a San Juan, pero eso dependía de la programación de las salas INCAA. Intentamos ir a salas comerciales, pero el programador de cine no vive en San Juan, está en Buenos Aires. Era la semana de Rápido y furioso... igual siempre hay un tanque americano que eligen programar antes que el cine nacional, así que no la programaron, siempre es la decisión de una persona con ojos claramente económicos.' apuntó Frau quien destacó que finalmente pudieran presentarla a través del INCAA. "El primer intento siempre es la sala comercial, que llegue ahora por el INCAA me parece fabuloso y que sea en San Juan, me emociona mucho. Yo sigo muy ligada a mi provincia; cuando en 2017 abrió la sede del ENERC, pensé "voy me presento, quizás me vuelvo'. Fue mi último intento de volver', comentó Lucía con un poco de nostalgia por los afectos que tiene aquí, aunque en Córdoba tiene bastante consolidada su vida laboral y familiar, ya que con Lacolla son padres de dos pequeños, además de compartir la "paternidad' de varios documentales y cortometrajes.

Invitada pensar a quién del espectro nacional le gustaría producir, Frau asegura que tiene "los pies sobre la tierra', pero se destacó a directoras argentinas actuales como Anahí Berneri y Paula Hernádez.

Frau describe como muy abundante la producción audiovisual en Córdoba. Sobre cómo es como consumidor de productos locales el cordobés, la productora reconoció que "costó mucho llevar gente al cine; la gente estaba muy acostumbrada a su casa', pero, dijo, que actualmente se ha normalizado y puntualmente sobre su film tuvieron "respuestas hermosas en las salas comerciales' así como en un espacio independiente que se llama Hugo Del Carril, donde "la gente ha tenido una buena reacción, es un lugar muy del mundillo cinéfilo , tiene un publico fijo que va y ve las pelis y ahí nos permiten estrenarla con el director, tener diálogo. Ahí tenes también a la gente expresándose' refirió.

"El siervo inútil' es muestra a Luca, "un empleado inmobiliario taciturno, se enfrenta a la burocracia que imposibilita el avance de una obra, por lo que recurre a un diputado que lo convertirá en su testaferro. Enceguecido por su ambición, no advertirá una caída sin límites', dice la sinopsis de la película que según Frau tiene cosas muy reconocibles por los cordobeses, pero a la vez "es una historia muy universal'. Sobre la elección de Fernando Liss como protagonista, contó que el director de casting lo había propuesto para otro papel, pero lo vieron en acción y lo convirtieron en el rol principal. "Fernando me lo mostró y aún no estábamos seguros sobre quién sería el protagonista, lo vimos a él y fue increíble, le creímos todo lo que hacía, así que hicimos el casting de protagónico y comenzaron las negociaciones'. Era aún tiempo de pandemia, Liss filmaba para una serie de Disney y un temporal regreso a fase 1 en la cuarentena retrasó el inicio del rodaje en Córdoba y así pudo sumarse Liss. "Es espectacular, una excelente persona , muy profesional' describió Frau, quien destacó que el filme será subido a la plataforma CineAr próximamente.