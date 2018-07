Hace 18 años que se dedica de manera profesional a las danzas árabes y 17 que levantó las paredes de Fatme, instituto que dirige. Silvina Fredes descubrió la magia de sus caderas desde muy chica y supo imprimirle su sello personal a los movimientos. La perseverancia y esa pasión sin barreras, llamaron la atención de Mohamed El Sayed que cuando la vio bailar le propuso participar del Crazy Nigths Dance Festival, encuentro del que es uno de los organizadores y en el que ya se encuentra la sanjuanina que fue invitada a dictar un taller donde el tango se combinará con los sonidos de Oriente.



"El maestro hace años que sigue mi trabajo, desde que vino la primera vez a dar un seminario a Mendoza en 2008 y yo fui como bailarina. Después lo traje dos veces a la provincia y luego en el Encuentro Internacional de Danzas Árabes de Buenos Aires me vio hacer el Tangl Oriental y le encantó, me dijo que quería llevarme a hacer ese show allá algún día', comentó Fredes. Y así fue.



"¡Cuando me dieron la noticia casi me muero!', exclamó, recordando el día en que recibió el llamado. Es que, si bien no es su primera vez en El Cairo -estuvo en 2016 y 2017-, para Silvina este acontecimiento es "soñado'. En especial, porque fue como instructora para dictar una clase con la esencia del 2x4.



"Elegí para trabajar el tango Libertango de Piazzolla para fusionarlo con Baladi, una danza muy popular para Egipto. Es para hacerlo con todos los alumnos que irán de distintos países', explicó la artista.



Además, ella será parte de la gala de maestros en la misma tonalidad de sus seminarios. "La introducción será con otro tango como es Quiero verte una vez más de Contursi y Canaro, para seguir con un baladi y finalizar con Libertango que sonará en pista y con un derbakista en vivo', afirmó la morocha que sólo tuvo que pagar su pasaje porque el resto lo cubre la organización, que fue acompañada por cuatro alumnos que debieron pagar "todo de su bolsillo' y presentarán una coreografía representando a Fatme, con Bellydance y Folclore Árabe.



"Estoy muy contenta por esta convocatoria. Es una oportunidad excelente porque se abren las puertas de la cuna de la danza árabe ¡Es un sueño!', manifestó la bailarina que estará al frente de su clase el próximo jueves 19 y tendrá la función con sus bailarines el sábado 21.





* El Crazy Nigths... por dentro



Mohamed El Sayed en compañía de su socio Mohamed Atta fundaron el festival en 2015, "con la idea de crear un espacio cultural y de conocimiento sobre la danza oriental abierto a bailarinas y bailarines de todo el mundo', como versa la página del evento que irá del 15 al 22 de este mes y cuya finalidad es "ser un embajador de la cultura milenaria egipcia, desarrollando un programa interdisciplinario con clases magistrales que abarcan no solo danza sino otras herramientas necesarias para la bailarina como la rama de la música, teoría de las danzas, entre otras'.