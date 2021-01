Con la compañía. De izq. a der. Fernando Bertona, Ernesto Díaz -el campeón de Malambo 2019- y Ana Paula Anzor (parados) y abajo en el extremo der. Ángel Carabajal (sentado).



Paisana en el 52do Festival Nacional de Malambo de Laborde en 2019 y Embajadora II de la Fiesta Nacional del Sol 2020; ayer, Ana Paula Anzor recibió la noticia de que la producción América Show, de la que forma parte en Carlos Paz, se convirtió en el espectáculo con más candidaturas a los tradicionales Premios Carlos. En su debut en las tablas como parte del staff de la obra más convocante de la popular ciudad cordobesa que recibió 13 nominaciones, la sanjuanina -que compite dentro de la terna Mejor cuerpo de baile-, confesó a DIARIO DE CUYO que "no puedo creer lo que está viviendo" y que espera "ansiosa" la ceremonia de premiación, el próximo lunes a las 19.30 hs en el Estadio Arena donde se instalarán burbujas para cada elenco, respetando el aforo permitido.



A los 27 años, la bailarina atraviesa una de sus mejores etapas profesionales junto a su novio Ernesto "Tito" Díaz, consagrado campeón de Malambo en la misma edición que ella fue coronada por el talento demostrado en Laborde.

La marquesina realizada por la producción.



Luego de la participación en Bailando por un sueño 2020 (El Trece) junto a las Trillizas de Oro quedara en stand by, debido a la crisis sanitaria, el bailarín e integrante del Ballet Municipal de Córdoba decidió viajar a San Juan para encontrarse con Ana Paula, en octubre pasado. En el camino, recibió la comunicación del realizador cordobés Ángel Carabajal para integrar la compañía de América Show y hacer temporada en la localidad carlospacense; convocatoria a la que más tarde se sumó Anzor, que para concretar este sueño, tuvo que hacer un paréntesis en los talleres de verano de Malambo Fusión en el Centro Cultural Conte Grand.

En el back. Ana junto a Iripino y Josefina Muñoz.

"Tito fue quien recibió el llamado cuando venía a verme. A él le gustó mucho la idea, él me recomendó, le enviamos material de mis presentaciones y al otro día me dijo que 'sí'. Como Paisana me convertí en representante del Festival de Malambo y luego llegó la emoción de ser Embajadora del Sol. Como siempre estuvimos en festivales y competencias, estábamos abocados a eso, teníamos ganas de algo así y esta vez llegó la oportunidad. ¡Estoy súper contenta!", reflexionó quien cuenta con una marquesina con su rostro, al igual que todo el equipo.



"Es un elenco divino, el más grande dentro de la cantidad de artistas permitidos por protocolo. Compartimos con bailarines como Maxi Diorio, Marcelo Iripino, Celeste Muriega, Fernando Bertona y Facundo Toro, entre los cantantes; también hay magia. En los ensayos, antes del debut, tenía ansiedad y expectativas de poder hacer todo bien. Esto es nuevo tanto para mí como para Tito y muchos bailarines que actúan con nosotros. Además, después de todas las satisfacciones que tuve en 2019 y 2020, todo se detuvo con la pandemia; por eso, estar acá y tener trabajo es increíble ¡Inesperado!", afirmó acerca de la propuesta en la que posee un importante rol individual.



"Ángel Carabajal nos dio un protagónico y hacemos un solo al final con folclore argentino, Tito con malambo y yo con una chacarera acompañada nada menos que con Ángel como director de la compañía. En ese cuadro, él me presenta como Paisana Nacional y Embajadora del Sol. Ahí, bailo también con Bertona, Javier Leiva y Cristian Chirino, todo con música en vivo. La temporada será hasta marzo y luego podríamos ir por las ciudades ¡Y hasta quizás llegar hasta San Juan!", expresó.



En referencia a la puesta, que figura entre las aspirantes a las máximas estatuillas para la colonia artística vernácula -es seguida por los títulos Fátima es Camaleónica y El Test, con 8; Madame con 7 rubros y Haydée, voces de la tierra, con 6-, Anzor recalcó que representa un aporte "¡Súper valioso!" porque abre "un abanico de posibilidades". De hecho, ya participó de un videoclip en el que Marcelo Iripino canta un reggaetón en compañía de Maxi Diorio, Celeste Muriega y Facundo Toro, que se lanzará muy pronto. Es que las metas profesionales de la artista no se detienen aquí, porque su sueño es aterrizar en Buenos Aires, instalarse, formarse y adquirir herramientas en tango danza junto a su novio con quien comparten los mismos anhelos: "Quiero crecer allá para retornar a San Juan y mostrar todo lo que logré", subrayó con ansias la joven que, en el escenario, exhibe sus conocimientos en la danza folclórica argentina y también en un recorrido colectivo por los ritmos latinoamericanos, desde el estreno el pasado 27 de diciembre en Espacio Mónaco.

Ana, a la der, en un cuadro de la obra.





PARA SABER MÁS

América Show realiza funciones de miércoles a lunes, de 22 a 23.30 con el formato de cena-show, en el Espacio Mónaco, en calles San Martín y Zubiría del Valle de Punilla. Se puede cenar o tomar una copa a partir de las 21.

Ideado por Ángel Carabajal, el megaespectáculo combina música nativa, cuadros de danza, humor y glamour; con un elenco integrado por Marcelo Iripino, Celeste Muriega, Facundo Toro, el Mago Matus, Fernando Bertona y Maxi Diorio. Entradas: $1.000 y $1.200 en www.paseshow.com.