Luego de 7 días de intensos cruces de experiencias, pruebas y e ideas en acción, finalmente concluyó la Jamloween Virtual, organizado por Crevis. En esta primera versión online de la hackatón, participaron numerosos creativos no sólo de San Juan, también de Córdoba y Mendoza, cuyo propósito fue crear, en una semana, un videojuego o concepto donde abordase la temática de Halloween o géneros de terror. Los enfoques y los contenidos resultaron muy variados como también sus mecánicas. Los juegos terminados y probados, quedaron alojados en el sitio https://itch.io/jam/jamloween



Son alrededor de 12 títulos que, si bien no tuvieron premios, puesto que el espíritu de una jam no es competitivo, lograron cumplir con el objetivo central, una experiencia de aprendizaje para fortalecerse como desarrollador para dar el salto al circuito profesional. Entre los títulos que surgieron fueron Ekko, Here Lies, Maximum Difficulty, Escape, Blind Cave, El Asesino, Halloween Run, 1-1, Lucy Nadie, El grito de Anabel y Almas Separadas. Gabriel Salcedo, representante de Crevis, hizo un balance del evento: "Estamos muy satisfechos con los resultados. Notamos ahora una mejora en la calidad de los trabajos propuestos respecto a otras jam anteriores. Hubo temas bien trabajados, por ejemplo del sello cordobés IRBIS que presentó un juego con una clara referencia a los incendios actuales en su provincia, con un juicio de valor sobre lo que pasa" y agregó: "La comunidad está creciendo bastante, porque estas actividades sirven para preparar a los desarrolladores en el campo laboral de la creación de juegos".