La gran aventura de Federico en su lucha contra el "monstruo del basural" y una obra basada en Alicia en el país de las Maravillas interpretada por actores sanjuaninos. Son dos propuestas destinadas al público infantil, que debutarán en el mundo virtual, a través de la transmisión que programó la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Rawson mañana en sus redes sociales para llegar a las escuelas en el Día de los Jardines de Infantes.



Por un lado, a las 14 se verá Historias recicladas, del grupo Títeres a contramano, de Leonardo Almazán y luego, a las 19 será la transmisión de Donde comienzan las maravillas (foto) a cargo del elenco Expresión contemporánea, que dirige Mónica Munafó.



Para ambos elencos fue un desafío filmar sus obras. Tanto Almazán como Munafó reconocieron a DIARIO DE CUYO que prefieren el contacto con el público, pero admiten que hoy en día la virtualidad es una salida laboral.



"Les dije a los actores que hicieran de cuenta que estaban en una función, la obra tiene una interacción con el público, así que hacemos una pausa donde se supone que los chicos que vean contestarán. Hemos puesto todas las energías en que el elenco brille, no es fácil adaptar la puesta, el público aporta una energía que no es igual frente a las cámaras", apuntó Munafó sobre el trabajo que realizaron con la filmación de Donde comienzan las maravillas, en su puesta para niños.



Por su parte, Almazán contó que mostrarán una nueva versión de Historias recicladas para adaptarla al formato virtual. "Se adapta cambiando el ritmo, los juegos y ciertos aspectos técnicos propios de la pantalla, ya que la obra se verá en un formato para el cual no fue diseñada", aseguró y aunque dijo que lograron un buen resultado "no deja de ser teatro en una pantalla. El objetivo es estar presentes en este momento donde no podemos trabajar presencialmente, y es la única forma ahora" afirmó el titiritero.



"Lo habíamos pensado presencial para pocas personas y de todas maneras transmitirlo por streaming, pero se suspendió por las nuevas medidas. Desde el año pasado comenzamos a trabajar la virtualidad, que llegó para quedarse" sostuvo Yasmín Sehara, directora de Cultura, sobre las obras que se pasarán por el Facebook de la Secretaría de Cultura y Educación rawsina.