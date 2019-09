De tal palo, tal astilla. Kaia Gerber es la mezcla perfecta de su papá, el modelo Rande Gerber; y de su mamá, la top Cindy Crawford que supo brillar -y aún lo hace- en pasarelas y tapas de revistas. Y también heredó el gusto por la moda. Portadora de una fórmula infalible -juventud, belleza, actitud y apellidos- con flamantes 18 años (cumplidos el 3 de septiembre) se convirtió en una de las estrellas más jóvenes de la industria y brilla para firmas como Yves Saint Laurent o Chanel. Con estos antecedentes, no es nada descocado imaginar que a la espigada jovencita de 1,75 metros de altura le llueven los pretendientes; sin embargo no está de novia y al parecer, tampoco se muere por estarlo. ¿Por qué? En una entrevista con Vogue, Kaia dijo que su vida es bastante distinta a lo que cualquiera podría imaginar de una chica de su edad y condición... noche, amigos, salidas, diversión...



"Cuando estoy trabajando, no me queda nada de energía para dedicarla a flirtear. Lo siento, pero no soy capaz. Eso no quiere decir que haya perdido para siempre la fe en el amor", confesó mannequin norteamericana de proyección internacional, que se define como un "alma vieja' y asegura sentirse más a gusto con las "leyendas" amigas de mamá que con las de su generación. "Soy como una señora de 70 años", broméo la muchacha que debutó en 2017 modelando para Calvin Klein, y que a lo largo de la nota, siguió haciendo gala de otro don: su buen humor. "Además, en mi casa tengo un tablero de backgammon, ¿qué más puede necesitar una chica?", lanzó la joven celebrity.

Joven, bonita y glamorosa, por su profesión Kaia ha lucido distintos looks en la pasarela y fuera de ella. ¡Y todos le quedan súper!