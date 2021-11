Entremezclando, fusionando, mayor pasión, el colectivo artístico BLOQ.A presenta Trama. Se trata de un espectáculo integral de música, danza afrolatinoamericana y baile popular que subirá a escena el 19 de noviembre en el salón Las Margaritas (a las 23, $200), junto a invitados especiales y los miembros estables del grupo



"En trama hacemos un recorrido por el repertorio musical y danzario de Uruguay, Cuba, Colombia, Puerto Rico y Brasil, identificamos como bloques a estos cinco países que son la fuente de tanto de la música como de la danza" contó Giselle Slavutzky, una de las integrantes junto a Pepe Blasco, Rafael Tapia, Naymé Cuenca, Guillermo Rodriguez y Álvaro Ponce.



"Lo particular es que el repertorio no solo está pensado desde el punto de vista musical, sino para generar un relato de la construcción de las identidades en América latina" adelantó Giselle, quien agregó que es la primera vez que mostrarán el repertorio completo, no sólo musical, sino en cuanto a vestuario y la idea visual que tienen.



"BLOQ.A surgió a fines del 2020 como cristalización de búsquedas vinculadas al diálogo entre la música y la danza de matriz afrolatinoamericana", pero hace unos tres años que vienen cruzándose en distintas intervenciones por lo que decidieron dejar un elenco estable y sumar invitados; como para este show en el que participan las percusionistas Bea Arnedillo, Sol Aguilera y Noelia Figueroa; Florencia Porcel, Sebastián Arnaez y Ramiro Estevez en canto y las bailarinas Guadalupe Agost y Reina Sosa. Además, musicaliza la noche DJ Aleatoria y se suma en iluminación Emiliano Voiro.