La cantante Patricia Vizcaino -siempre inquieta- buscaba una manera de ayudar a colegas mujeres del ámbito musical a mitigar la difícil situación que vienen arrastrando en plena pandemia (tanto en lo artístico y en lo económico). Ante la necesidad, ideó un proyecto que se fue plasmando en bares, restó y parrillas. "Noche de brujas", así le llamó a un ciclo de conciertos de pequeña escala que nuclea a intérpretes femeninas, fue convertido en una propuesta concreta para generar trabajo entre ellas. Como el primer trayecto resultó exitoso en los últimos meses, ahora sube de nivel y Patricia llevará el formato por primera vez al Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria mañana a la noche. Para esta ocasión especial, cuatro mujeres pondrán su impronta, su estilo y personalidad en el escenario a cielo abierto: Melodía Leiva con tangos, Mariú Fernández, con folklore cuyano, Adriana Miranda, con boleros, cumbias y ritmos latinos; y la propia Patricia, que esta vez saldrá de su repertorio habitual para incluir baladas románticas y melódicas, como para mostrar otra dimensión a la que su público no está acostumbrado a ver. El salto de locales nocturnos a este escenario grande implica un desafío importante para que el proyecto artístico y colectivo tome nueva dirección. "Creo que el desafío estará, en que más allá de ocupar este espacio que es del pueblo, es el cruce de espectadores. Nos ayudará a mostrarnos ante gente que no nos escuchó nunca y también a mostrar la solidaridad entre las mujeres", dijo Mariú quien presentará temas de autor de su disco Nacida en Agua de Guerra, junto a Fernando Muso en bajo y Ezequiel Morales en guitarra. Por el lado de Adriana, es su primera vez que actuará en el anfiteatro: "estoy muy ansiosa y feliz por ser convocada en este ciclo, es un espacio importante para la mujer música. Ojalá que esto siga sumando a más colegas y se haga eco la gente de todo esto", comentó la intérprete que será acompañada por Carlos Díaz en guitarra, Ramiro Almonacid en batería, Maite Fernández en bajo y Maxi González en teclado.



Por su parte, Melodía Leiva, destacó positivamente esta iniciativa: "el proyecto une a diferentes voces y géneros y esperamos que se replique en muchos escenarios de la provincia y del país también. Quedé muy contenta cuando Patricia me invitó, el anfiteatro es emocionante, porque debuté en él a mis 12 años con la Orquesta Juvenil Preparatoria de la UNSJ. Volver después de mucho tiempo es simbólico. Me marca muchos recuerdos y me da una visión de futuro al juntarnos mujeres con algo en común para el desarrollo de nuestra carrera y el tejido social artístico. Me siento honrada de ser parte", manifestó la violinista.



Por su parte, Vizcaino que irá con el guitarrista Roberto Fernández, adelantó: "estamos gestionando con el Ministerio de Turismo y Cultura para que Noche de Brujas circule por los departamentos y trabajar en los municipios para apoyar a las mujeres músicas locales. Esto será una fuente generadora de trabajo cultural para las colegas que no tienen las mismas oportunidades que nosotras", concluyó.



DATO

Noche de brujas. Sábado 29 de enero a las 21.30 Anfiteatro B. Luna (25 de Mayo y Urquiza). Entrada libre y gratuita.