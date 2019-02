En el último año fue protagonista de escándalos mediáticos pero también de investigaciones judiciales.



"Aviso: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa NO NO FUI (sic). Guarden tuit', escribió el 5 de abril de 2018 en su cuenta de Twitter Natacha Jaitt (41), quien fue encontrada muerta en una habitación de un salón de eventos en Villa La Ñata ayer en la madrugada.



Los datos preliminares de la autopsia practicada sobre el cuerpo de la modelo fueron contundentes. El informe forense habla de "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria a falla multiorgánica', en tanto que "no había lesiones externas, signos de defensa en sus manos ni ninguna marca', descartando así el uso de armas.



Sin embargo el abogado de la conductora y modelo, Alejandro Cipolla habló de la posible comisión de delito. "Ella no consumía cocaína(...) Tenía una afección en el pulmón y no podía consumir', sostuvo el letrado.



"Estoy muerto en vida', escribió en sus redes Ulises Jaitt, hermano de Natacha, quien prometió ir al fondo con lo sucedido: "Voy a investigar todos los días de mi vida para ver qué sucedió' dijo.



Natacha Jaitt vivió una vida signada por los escándalos. Comenzó su carrera como modelo de revista erótica; viajó a España a probar suerte y logró participar de la versión de Gran Hermano en ese país, donde salió tercera. De regreso en Argentina siguió vinculada a los contenidos de la señal de tv de Playboy, además de ser tapa de varias publicaciones y conducir un programa de radio. Conocida en el ámbito nocturno porteño, se ganó varios enemigos en la farándula y en los últimos dos años fue protagonista de varias casos que tomaron estado público. En abril, en la mesa de Mirtha Legrand, pateó el tablero al acusar de pedofilia, trata y corrupción de menores a periodistas, políticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisión. Fue días después de que estallará el escándalo de la pensión del club Independiente, que involucró a menores. Su casa fue allanada y hasta se la relacionó con una operación de agentes de los servicios de información.



En 2017, causó gran revuelo con la divulgación de sus encuentros sexuales con el exfutbolista Diego Latorre desatando un culebrón que duró varios meses.



Madre de dos chicos (Antonella de 20 y Valentino de 12), denunció malos tratos de una expareja; y hace un mes denunció por violación a dos hombres, uno de los cuales (Pablo Yotich) era amigo suyo. Por este último hecho cruzó al colectivo de Actrices Argentinas a quienes acusó de no apoyarla.



Polémica, con un estilo que rozaba la extorsión, Natacha Jaitt cosechó amigos, que ayer la despidieron en las redes, y decenas de enemigos que lógicamente callaron. Sólo Mercedes Ninci se animó a opinar sobre ella de manera brutal.