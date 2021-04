Tuvo participaciones en televisión, en realitys y certámenes, como también en proyectos vinculados a otros ámbitos alejados de lo estrictamente musical, pero si faltaba una faceta más por explorar, ese era desde los medios y más precisamente en el rol de la conducción radial. La cantante folklórica Giselle Aldeco se probará ante sí misma y ante muchos otros a un desafío importante. La nueva aventura iniciará hoy con su primer programa llamado "Hablándoles de mi Cuyo", un ciclo que irá todos los martes a las 17 hs vía streaming y que podrá escucharse y verse por la webcast Radio Tupac de Buenos Aires.



Esta propuesta buscará darles visibilidad a los artistas cuyanos en general en un segmento de audiencia que trasciende lo regional, porque se transmite desde la Ciudad de Buenos Aires y a través de Internet, la señal llega a otros puntos del continente. Aldeco, hará el programa desde su casa con el soporte de Zoom para las emisiones semanales, los cuales tendrán también invitados para ser entrevistados en cada entrega. Todo comenzó con la invitación del propietario de Radio Tupac, Omar Cariaga, que le brindó el espacio a la cantante sanjuanina. "Para mí fue una verdadera sorpresa, porque no estaba en mis planes. A Omar lo conocí en la Casa de San Juan en Buenos Aires en 2018 y establecimos una buena comunicación. A fines de febrero me propuso trabajar en la radio porque necesitaba contar con un espacio en su emisora para contenidos que tengan que ver con la cultura cuyana y se proyecte desde Capital para todo el país. Acepté y aquí estoy, agradecida por la confianza que me ha brindado y con la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea con lo mejor de mí", dijo Giselle para DIARIO DE CUYO.



El propósito del ciclo, según contó, es "mostrar al mundo que en San Juan hay grandes artistas, tanto los de la nueva generación como aquellos legendarios autores y compositores que hicieron patria cuyana en Buenos Aires, como Buenaventura Luna o Ernesto Villavicencio. También, tendrá un lugar destacado aquellas artistas mujeres mendocinas, puntanas y sanjuaninas que son de raíz cuyana y que con mucho cariño presentaremos lo que hacen", señaló la cantante. Comentarios, reseñas de producciones musicales, shows presenciales o virtuales y biografías, como noticias del ámbito folklórico serán parte de los contenidos del programa conducido por Aldeco. Para el debut, tendrá el gusto de entrevistar a Jorge Darío Bence, que estará en línea para hacer un repaso por su carrera, con numerosas anécdotas para compartir. "Esto de ejercitar su memoria, es admirable, tendré mucho placer de hablar con él porque es grande la admiración que siento hacia su persona", señaló la artista. Para acceder al programa hay que conectarse por Facebook Live y por www.radiotupac.com todos los martes a las 17.