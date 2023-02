Giuli Migani toca la guitarra desde los 12, canta desde los 18 y recién ahora, a los 28 años siente que puede encarar un proyecto musical con la dedicación que quiere ponerle y así nació "Giusta".

Aunque empezó a cantar usando su nombre, y también subió algunas canciones propias a las redes, es a partir de definir su nombre artístico que nace una nueva era para esta joven sanjuanina que hace fusión entre folk pop y urbano.

La música fue quedando a un costado mientras estudiaba derecho. Le falta una materia para recibirse y ya trabaja en el ámbito jurídico. "Por eso fue la creación de un nombre artístico para separar los dos ámbitos y poder expresarme con más libertad como artista, sin estar pensando en el qué dirán. Quizás yo tenía miedo de que mi faceta artística me perjudicara, porque tengo un perfil bastante romántico; tenía el prejuicio de que me jugaría en contra, pero la verdad es que las personas con las que me relaciono laboralmente me apoyan un montón", dijo Giuliana a DIARIO DE CUYO. "De todas maneras yo necesitaba esto, que Giuliana esté por un lado, con el trabajo y el estudio y por otro lado el mundo artístico, que es un mundo aparte" resaltó.

"En mi familia siempre me apoyaron con la música, pero también les generaba cierto miedo porque hay muchas expectativas, frustraciones, el camino es un poco más difícil que con otras decisiones de vida, porque es muy incierto y azaroso, no hay un manual sobre cómo hacerlo", expresó la cantante que reconoce como sus principales influencias artistas como Natalia Lafourcade, Dido y Lana del Rey.

"Siempre toqué sola con mi guitarra en bares, fue como un ejercicio para vencer la timidez" contó la joven, que es hija de otro músico, Elmo Migani, de "Habemus banda".

Giusta lanzó esta semana en Spotify "Cliché", que forma parte del álbum en el que está trabajando desde 2020 y mañana estrena su videoclip."El disco tiene de base una relación a distancia que tuve, que fue cuando más escribí. Fue la forma de canalizar lo que me pasaba. Es un lanzamiento muy importante para mí porque es la primera muestra del proyecto en el que venimos trabajando" apuntó, que ha grabado algunas canciones en El Retoño de Cristian Jorquera.

"Siempre hubo música en mi vida, pero quizás la vida te lleva por otros caminos. Sentí que siempre había postergado mi deseo de grabar canciones para cuando terminara otras cosas.. hasta que tomé conciencia de que es lo que quería hacer, "qué estoy esperando", me dije y ahí fue una decisión muy importante porque dejé de esperar" sostuvo Giusta, más convencida que nunca que la música es su pasión, aunque aseguró que la abogacía la mantiene con los pies sobre la tierra.¸·<