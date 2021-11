Esta noche inicia un ciclo musical de mujeres intérpretes que pondrán sus voces para rendir homenaje a autoras del continente de todos los tiempos. Estas cantantes unidas en el espectáculo Voces Femeninas ofrecerán un recorrido por grandes exponentes de la música latinoamericana, pero con versiones, arreglos y estilos propios de cada una. El primer concierto de esta serie abrirá con Paola Hacher, Carlota De Belaustegui y Marisa Gil, quienes actuarán por primera vez compartiendo escenario, el del Auditorio Juan Victoria. Después, en próximas ediciones, se sumarán otras cantantes locales. Esto se dio como iniciativa del Ministerio de Turismo y Cultura y la invitación fue del propio director del auditorio, Rolando García Gómez, a las artistas para que se sumen a esta propuesta. "Estamos viviendo un tiempo para las mujeres artistas muy fuerte, donde empieza a respetarse un cupo femenino en los escenarios", comentó Carlota quien espera ansiosa hacer su debut artístico en el Auditorio. El show será un recorrido de canciones creadas por Teresa Parodi, Eladia Blázquez, Chabuca Granda, por citar algunas referentes. "Entre nosotras nos une las ganas de cantar, hace mucho tiempo no sentíamos el aplauso de la gente", mencionó Marisa, quien actuará con un formato acústico, reversiones de tango, llevadas a la rumba y al flamenco fusión. Estará acompañada por Alejandro Morales, George Núñez, Abel Herrera, Mariana Cuadra, Lucas Lillo y Elmer Meza, con instrumentos de percusión y vientos. En tanto Paola, estará acompañada por Rolando García Gómez y Goku Illanes. "Me parece que será una linda confluencia de estilos en una misma función. Esperamos que sea interesante y que la gente brinde una buena respuesta. Puede ser el punto de inicio para quizás, por qué no, comenzar un trabajo en conjunto, no está charlado pero estaría bueno", concluyó la solista.

La cita es a las 21 hs con entrada libre y gratuita, con reserva: www.voces-mujeres.eventbrite.com.ar.