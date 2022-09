Ayer comenzó en San Juan el Festival de malambo femenino y danzas folclóricas, con la realización del Pre Selectivo (de cara al Nacional de Malambo) que tuvo en el jurado a los actuales campeones nacionales de malambo, la salteña Patricia Padilla y el sanjuanino Sergio "El Colo" Salazar". DIARIO DE CUYO los reunió para conocer su mirada sobre el presente de la actividad y el paso firme con el que avanzan las mujeres dentro de una danza tradicionalmente practicada por hombres. Ambos coincidieron en que la participación femenina es cada vez mayor, y que aunque antes había bailarinas de malambo, fue desde la creación del Campeonato Nacional de Malambo Femenino en 2018 que comenzó a visibilizarse y multiplicarse.



"Creció un montón el malambo respecto a lo que se veía en años anteriores. Hay un antes y un después a partir del campeonato" comentó Paula, quien baila malambo desde los 18 y hoy tiene 32. "Al principio era visto como algo raro, no había muchos rubros de malambo femenino en las competencias, recién desde el Campeonato hay rubros de malambo femenino en la mayoría de las competencias" refirió. El bailarín local también coincidió con su colega. "El auge que ha tenido el malambo femenino en los últimos años ha sido algo inmenso y tiene que ver con el inicio de este Campeonato femenino. El malambo siempre estuvo relacionado a los hombres, una danza muy solitaria, donde el varón mostraba su masculinidad. Tradicionalmente inició así, pero la historia se sigue escribiendo y en muchos años más se dirá que en la década del 2020 muchas chicas ya hacían malambo femenino. En la actualidad, hay más mujeres haciendo malambo que varones. Doy clases y a veces veo más alumnas mujeres, pasa en muchos lados. Más allá del campeonato, que realza la actividad, muchas chicas eligen el malambo en el último tiempo" aportó Zalazar.



Para Patricia, que se realicen competencias enfocadas específicamente al desempeño femenino, aunque sumen otras danzas y también categorías masculinas, claramente brinda una mayor visibilización y apertura.

"Sí, eso nos dio lugar. En mi caso, al empezar a zapatear como solista, me dio mucha seguridad, lo veo como algo muy bueno", dijo Padilla sobre el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que este año será en noviembre en Carlos Paz (Córdoba).



La irrupción de las mujeres en este ruedo no supuso dejar de lado la femineidad. Al contrario, la incorporaron. "Se puede usar maquillaje o no usarlo, algunas usan chaquetas, o musculosas, que se vea el cuerpo, zapatean con falda o con babucha... Se le da otro estilo al malambo que cada una personaliza", afirmó la bailarina, quien comentó que los reglamentos de los competitivos no fueron modificados para la incorporación de mujeres. Cada uno tiene su categoría, pero se tienen en cuenta las mismas cosas.



¿Y hay de parte de los hombres una verdadera aceptación del avance de la mujer en el malambo? Sergio está convencido que es así. "Yo pienso que sí, más allá de que tengan un festival específico, ya se venía viendo en festivales locales el rubro y la gran mayoría (de los bailarines) lo ve muy bien, incluso participa activamente como profes o como acompañantes musicales. Al menos las nuevas generaciones así lo ven, no sé quizás las más antiguas; pero sí, el varón a nivel país, acompaña al malambo femenino".



Patricia también lo percibe. "Veo una apertura, siento que los varones acompañan, de hecho están más involucrados ahora" puntualizó.

Sobre lo que aporta haber sido elegidos campeones para la difusión del malambo, para Patricia significó una gran notoriedad en Salta, al conseguir el título por primera vez para la provincia. "Tuve un gran recibimiento, también aumenta la motivación de las chicas. Siendo campeona, cada presentación tiene otro peso, otra sensación, otra energía. Y también es bueno disfrutarlo desde otro lado" opinó.



Al respecto, Zalazar consideró que San Juan haya tenido ese año un campeón nacional "ha provocado un auge en los mismos bailarines y malambistas". También cree que "esto hace que los chicos y otros malambistas puedan ver en alguien cercano que se pueden lograr objetivos grandes a nivel nacional, es muy positivo para toda la provincia; eso motiva y demuestra que con trabajo sí se puede alcanzar lo que se proponga" resaltó Sergio. Y agregó: "Hacía mucho que San Juan no tenía un campeón, desde Sergio González. Muchos niños chicos nunca vieron a alguien de la provincia llegar a consagrarse en un festival como este".



Cada palabra denota el orgullo de ambos por cada zapateo, por cada minuto en un escenario y por ser activos protagonistas en la multiplicación esta danza. Patricia Padilla y Sergio Zalazar son claros ejemplos de una tendencia que tiene que ver con sumar y compartir.