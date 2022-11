FOTO MAXI HUYEMA

Una vez más, el anfiteatro bautizado El Globito -un espacio público ganado por la comunidad artística local- será el escenario que convocará a solistas y bandas bajo el paraguas de la Asociación Civil de Músicos Independientes Sanjuaninos (ACMIS). El quinto festival anual de la entidad busca visibilizar la labor artística de sus miembros y en especial, materializar un ejercicio con espíritu colectivo, de organización y gestión para conseguir desarrollarse y crecer, como objetivos primordiales. Doblado en dos fechas: hoy a las 18hs y el domingo próximo a la misma hora, el festival ofrecerá una variada gama de identidades musicales como el tango, el trap, el folclore, el rock y el pop, entre otros. Este es uno de los rasgos distintivos de la grilla. El otro es que todos cuentan con repertorios con obras de autoría propia. Es sabido que la escena de la música provincial no siempre ha dado buen trato a producciones de cantautoras y cantautores locales. Pero la respuesta positiva y abierta que dio el público en la edición del año pasado da la pauta que esa preferencia por escuchar covers en un recital, sea en locales gastronómicos, bares o festivales, está en cierto retroceso. Esto lo afirmó la propia Mariana Viera Campbell, cantante, productora y presidenta de ACMIS: "Hubo un cambio radical, sobre todo, cuando pasamos la pandemia. Ese chip que estaba instalado y decía 'tocame una que sepamos todos' está dejándose de lado. La gente está necesitando y demandando más al artista. Se está teniendo más respeto a la obra de autor".



En este sentido, impulsar desde la Asociación este tipo de espectáculos con múltiples expresiones es, sostuvo Viera Campbell, una circunstancia ideal que propicia una visibilización mayor a la obra original. "Necesitamos tener un circuito más estable de espacios para tocar, por eso trabajamos mucho para que los espacios públicos como este sean aprovechados, estableciendo grillas planificadas que los músicos debemos aprovechar y disfrutar".



Con convicciones sólidas, Nahuel Aciar, una de las voces que se presentarán esta tarde, señaló que "el camino para trabajar y sostener las canciones propias siempre ha sido y es arduo. Creo que podría tener más ingresos haciendo covers, pero decidí que hacer lo mío es más valioso, artístico y cultural. Es difícil llegar a la gente con algo nuevo, pero apuesto a eso y hay que avanzar, es la única forma. Ese es el camino y me da identidad y valor, que no los tengo cuando hago temas de otros. Sin desmerecer el rol del intérprete, me considero mejor cantautor que intérprete y apuesto a eso, a pesar de todo".



Por su parte, Belén Ramet planteó que la situación actual de los músicos es "multidimensional" y que es complejo generalizar. Sin embargo, dijo, "considero que hay un público fiel a la canción de autor, la apoya, la sigue, la busca. Pero también es cierto que el mercado comercial tiende a unificar el gusto y el consumo. La radio e Internet amplifican que la gente se desacostumbre de las propuestas locales y hacen que en muchos lugares se escuche el mismo sonido y los mismos artistas". No obstante, aclaró que ante esta adversidad de un mercado que impone el estándar, "como artista independiente lo debemos tomar como un desafío, no como algo que nos desaliente, tenemos que construir nuestro propio público. Además, las canciones tienen vida propia y saben encontrar a las personas que la necesitan escuchar".



Ángel Porco disparó con munición gruesa: "Cuando hay lugares que te piden covers, lo veo muy mal porque ¿cuándo los artistas pueden crecer así? A menos que te banque una multinacional, pero mientras tanto, es una lucha diaria. En el palo del metal, hablo desde ahí, es diferente el asunto. El rockero siempre busca lo original y lo auténtico da identidad. Eso te hace genuino. Los chicos hoy tienen muchas facilidades y recursos al alcance de la mano. Antes, en los 90 o en los 80 al rockero lo dejaban afuera, era un satanás para la gente, no era bien visto. Ahora es todo diferente, se ve que hay un apoyo y hay gente abierta a escuchar de todo", marcó. Pero advirtió que "lo positivo de antes es que todo se hacía con más creatividad, con mucha experimentación y sacrificio, porque todo lo que se hacía costaba y así la canción propia la valorábamos más".



Finalmente, Roberto Guevara, que estrenará su producción más reciente "Canciones navideñas para todos los días", concuerda con que el público valora mucho más la canción de autor hoy, sin embargo cree que hay que fortalecer la voluntad del propio artista de hacerse camino. "Las canciones siempre van a vivir en cualquier parte, es uno quien debe buscar y construir el espacio, en lo personal y en lo colectivo. Cuando componemos, somos el reflejo de lo que siente y vive la gente. A la vez, somos parte de la sociedad, y no podemos no dejar de ser sensibles a eso", expresó. Y puntualizó que "las oportunidades están a la mano, tan sólo hay que encararlas".





CRONOGRAMA

Anfiteatro El Globito: 18hs. Entrada gratuita.

> Domingo 27/11: Ariel Cornejo, Ale A, Roberto Guevara, Belén Ramet y Pablo Maldonado, Fusión Originaria, Nahuel Aciar, Tres para Cuyo, La Pluma Mágica, Limbo Tecnorock y Ángel Porco.

> Domingo 4/12: Helida López, Jorge Rovelli, Legendarios Blues, Melesca, Daniel Giovenco, Folkothers, The Dizzy Pals, Guacamole, Mi Año Sabático y Perversica.