Como exponentes de la nueva era musical sanjuanina en los géneros pop, rock e indie, tres propuestas locales con igual trayectoria se unirán en un encuentro que encenderá sus motores este domingo a las 20 en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria, en su primera edición. Ellos son: Martina Flores y las agrupaciones Fondo de Bikini y Mundo Binario.



"Todo nace de la necesidad de crear espacios para tocar con la fuerza de la autogestión y la acción colectiva", manifestaron los protagonistas acerca de los orígenes de esta convergencia musical.



"El público va a poder escuchar canciones de autor. En general, ser músico independiente es difícil siempre, uno mismo tiene que hacerse paso de a poco ocupándose de todas las aristas de su carrera hasta comenzar a formar equipo. En mi caso, no soy artista nueva porque ya llevo seis años laburando pero tampoco soy consagrada, entonces, estoy en un intermedio difícil porque ya no soy novedad y toca mantenerse y superarse. Y lo difícil es darle difusión a lo que uno hace y no hay nada como el vivo para generar impacto", añadió la cantautora que sonará en compañía de Josué Astorga, en guitarra y dirección; Diego Vega, en bajo; Lucas Lillo, en saxo barítono; y Rodrigo Ovejero, en trombón, mientras trabaja en la finalización de una canción y audiovisuales que rodó en vivo.



En la misma postura, para Fondo de Bikini, este encuentro representa "una expresión de la música juvenil por eso creemos que el Anfiteatro y el día domingo son dos cosas ideales para mostrar lo que hacemos a un público que, tal vez, no consume este tipo de propuestas". Tal como afirmó Agustín Díaz, guitarra y voz de Fondo de Bikini -al igual que Valeria Marra y Oscar Lanoche, con Mateo Weichafe en bajo y Gastón Vargas en batería-, que aspira a lanzar una tercera placa de la que ya salieron los singles El Límite y El verano en San Juan.



Si bien, desde Mundo Binario, cuyos integrantes se consideran parte de una generación de músicos menores de 25 años inmersos en lo que definieron como "el nuevo rock argentino", afirmaron que resulta "difícil hacer eco de estos movimientos en San Juan".



"Nosotros hacemos música para un público entre los 20 y los 30 años, pero hay mucha oferta y pocos lugares para tocar. Y, después de la pandemia estamos todos tratando de reflotar el barco", destacó Rodrigo Recio, cantante, guitarrista y también compositor de la gran mayoría de las canciones del grupo que nació en 2018 y planea lanzar una nueva placa este año, luego de las repercusiones de Margen en 2021, con Bebo Morell en bajo y voz, Fernando Recio en teclados, Juan Pablo Trigo en guitarra eléctrica y Matías Inostroza en batería.



Con las fichas puestas en esta gran apuesta, Martina concluyó que: "Estas juntaderas están buenas porque se genera una energía super linda de querer sumar para tomar el rol de gestor cultural. Son experiencias que deben agradecerse, no siempre sucede contar con un escenario tan grande, con mejor técnica", agregó quien que en enero de este año presentó su producción Salvar el recuerdo en el reducto porteño Niceto Bar, para luego lanzar el tema Presente, girar por Cuyo y, ahora, trazar la vuelta a la capital del país en julio próximo.