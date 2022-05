Un viaje fantástico entre pequeños planetas cargados de emociones que habitan universos infinitos, es el concepto que atraviesa la flamante serie de dibujos con la que Marcelo Uliarte protagonizará su segunda muestra en solitario. Bajo el nombre "Por planetas enanos", la propuesta quedará colgada esta tarde en la Galería Artify y podrá visitarse hasta fin de junio.



Arquitecto y docente en la UNSJ, en 2014 Marcelo descubrió las posibilidades artísticas que le presentaba el lápiz y comenzó a sacarle punta al oficio, de manera autodidacta. "Toda la vida me gustó. Era un modo de expresión de mi profesión, mis propuestas profesionales se basaban en el dibujo. Hasta que se me dio por empezar a expresarme de otra manera. Nunca me había animado antes, porque no había cursado la carrera de Artes", evocó el hacedor en torno a sus primeros pasos.



"El lápiz siempre fue mi herramienta. Probé con otras técnicas pero siempre volví a mi primer amor. Recuerdo que cuando tenía 10 años me entregaron una caja de lápices fabulosa y fue uno de los regalos más preciados", rememoró Uliarte en referencia a la pasión que se manifestó en él, cuando era sólo un niño. Después llegaron sus colaboraciones en las muestras colectivas del VI Encuentro de Artistas 2015 y del VII de Artistas Visuales 2016 del Museo Fader de Mendoza y en la Feria del Arte y Diseño de la Plaza Chacras de Coria, de 2017. Y, de manera paralela, participó de distintos concursos nacionales, siendo distinguido en el Primer Salón Cordillerano organizado en la provincia en 2017.



En marzo de 2018 presentó un proyecto por el que fue seleccionado para realizar su primera muestra individual en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, para lo cual puso el foco en "las historias mínimas" que "nadie cuenta" y, "aunque son fantásticas", tienen "una base de certeza", como el amor, la decepción, el odio y el rechazo, según manifestó.



Y, en esta oportunidad, el artista mostrará 24 obras a lápiz "tejidos" con breves relatos de su puño y letra, resultado de un trabajo que inició hace 4 años. A su vez, a lo largo de estas piezas, se podrá escudriñar en la transformación de sus trazos y en la profundidad de su mirada.



"Hay una evolución en lo que fui plasmando, más que nada en las técnicas. En un principio me gustaba trabajar los cielos con fondos neutros, que no fuera un cielo espectacular, para que el planeta resaltara. Pero en las últimas obras, el fondo es complejo, ya no es neutro, tiene otra forma y compite con el planeta que, ahora, se involucra con el fondo donde también hay vacíos. Esa variación, surge de las mismas técnicas que voy probando", destacó el autor de 55 años que, con su esposa Ana María Largacha, es padre de 4 hijos: Diego (de 22), Victoria (20), Martina (18) y Mercedes (9), quien parece haber heredado la afición de su papá, en cuyas líneas también confluye el sabor por la arquitectura en enormes ciudades y edificios que refleja en sus producciones.



"El dibujo me permite decir todo lo que siento, todo lo que creo y todo en lo que no estoy de acuerdo de una manera irónica, crítica o directa. Es un cable a tierra que me permite volar y cargar pilas. Estoy ansioso por presentar esta muestra que me llevó mucho trabajo. Tengo muchas ganas de que la gente la vea", reflexionó Uliarte quien se encuentra abocado a un proyecto colectivo en el Centro Cultural Estación San Martín que lo tendrá como invitado junto a Silvina Martínez, Mariana Bernal y Marcela Herrera, para febrero de 2023.





Dato

La muestra inaugurará hoy a las 20 hs, en Galería Artify (Mitre 73 oeste, entrepiso Del Bono Suites) con entrada gratis. Podrá recorrerse miércoles a sábados, de 18 a 21.