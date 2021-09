En todas las elecciones, figuras del espectáculo y el deporte son tentadas por los partidos para incursionar en la política y tener un lugar en la boleta. Aunque no tiene experiencia en este cambo, muchos de ellos se arriesgan y prueban su suerte en las urnas. En las PASO 2021, no fue la excepción. Muchos “outsiders” intentarán seguir en carrera para ganarse una banca en el Congreso.

Este 12 de septiembre, en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias muchos outsiders se medirán en las urnas. En esta nota te contamos quiénes son y a qué partido pertenecen.

Cinthia Fernández

La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) contó en más de una oportunidad su deseo de involucrarse en política. Lejos de dejarlo solo en palabras, accionó. Fue convocada por el partido Unite por la libertad y la dignidad (el mismo que integró Granata) para postularse como precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.

“Me quiero abocar a los temas de familia, más que nada al tema de la Ley de Adopción, pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”, adelantó el día que hizo el anuncio. Además, habló de sus deseos de prepararse para el cargo y aseguró que se anotará para estudiar Ciencias Políticas.

La elección de la temática en la que le interesa especializarse a Fernández está relacionada al reclamo que le inició tiempo atrás a su expareja y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, por no cumplir con la cuota alimentaria de las nenas.

Con un intercambio constante en redes sociales con sus seguidores, Cinthia expresó desafiante: “Sé que puedo hacerlo, sé que con todo lo que vivo a diario puedo ayudar a muchas mujeres y también a esos hombres que en su minoría sufren las falencias de los tiempos de la Justicia. Arriba que se puede, a volverlos locos a estos del poder para que laburen de una vez por todas”.

Brian Lanzelotta

El ex Gran Hermano es otro de los que se postula en las elecciones. En su caso aspira a ocupar un cargo como concejal en La Matanza e integra el Partido Federal.

“La idea de lanzarme como candidato a concejal surgió hace algunos meses a raíz de la búsqueda para la vacuna para mi hermano y las personas con capacidades diferentes. Me contactó Miguel Saredi, el presidente del Partido Federal, y tuvimos varias reuniones. Me fui dando cuenta de que él piensa y quiere lo mismo que yo para la gente de mi barrio. Me ofreció la oportunidad de ocupar un lugar en las listas”, aseguró en una entrevista con TN Show.

Carolina Losada

La periodista de América es precandidata a senadora nacional por el partido Juntos por el Cambio. “Comienza una etapa nueva en mi vida y no tengo más que palabras de agradecimiento a todos aquellos que formaron parte de mi vida profesional como periodista, este gran oficio que amo y siempre voy a amar”, manifestó en Instagram el 18 de junio al anunciar el giro en su carrera y abandonar el canal en el que trabajó durante muchos años.

En ese sentido, dio detalles de los motivos que la hicieron dar el gran salto: “Siento que tengo que salir de mi zona de confort para entrar a la cancha de la política porque es la que brinda herramientas para cambiar las cosas realmente. Creo que mucha gente honesta tiene que dar el paso y jugársela por el país de esta manera, para que no haya más argentinos yéndose o por irse al exterior en busca de oportunidades”.

Roberto García Moritán

El empresario gastronómico, cuyo nombre comenzó a resonar con fuerza en el mundo del espectáculo cuando se casó con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, se postula como precandidato a legislador porteño. Integra el partido surgido de la alianza entre Juntos por el Cambio y Republicanos Unidos, comandado por Ricardo López Murphy.

Semanas atrás, el precandidato respondió las “Preguntas al paso” de TN.com.ar y opinó sobre la actualidad del país en términos políticos. Allí además apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner al sostener: “Está dispuesta a lo que sea, por el modelo de país que ella quiere, sin importarle lo que los argentinos quieren”.

Más allá de su profesión de empresario, en la familia de García Moritán la política pesa fuerte. Su padre (que se llama igual que él) es un diplomático de carrera y fue secretario de Relaciones Exteriores de la Argentina en los últimos años de la presidencia de Néstor Kirchner y los primeros de Cristina Kirchner, entre 2005 y 2008, aunque luego se alejó del kirchnerismo.

Moritán también tiene un Master en finanzas del CEMA y preside Asociar, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para la transformación social en barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires y de CABA.

Hernán Piquín

El bailarín es precandidato a concejal en Pilar por el partido Avanza Libertad, liderado por José Luis Espert.

“Tengo muchas ganas de apoyar y que esto salga. Mi idea es poner el granito de arena en la cultura”, dijo en declaraciones a Teleshow cuando trascendieron sus intenciones de incursionar en política. “Mi proyecto es que el Teatro de Pilar esté abierto todos los días, que haya artistas, funciones y que la gente tenga muchas ganas de ir. Me encantaría hacer un festival de verano con muchos artistas”, agregó.

Luis Brandoni

El actor se postula como precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por la agrupación radical Adelante Ciudad, de Juntos por el Cambio. Ocupa el lugar número 13 en la lista.

En una entrevista radial semanas atrás dijo que su candidatura es algo “testimonial” e hizo un pedido a los jóvenes: “Las nuevas generaciones se tienen que hacer cargo de la política”.

Amalia Granata

Amalia Granata sigue en el ruedo político y este año será precandidata a senadora por el PRO en Santa Fe, en la lista de Federico Angelini. “Si no tomamos medidas rápidas, que tengan amplio consenso político, puede que no haya retorno”, aseguró tras un encuentro con referentes de su espacio.

Sin embargo, su camino hacia las urnas quedó en el ojo de la tormenta después de la filtración de un video de su festejo de cumpleaños. Las imágenes son de febrero de este año y se puede ver a varias personas bailando apretadas, sin distanciamiento ni tapabocas. Granata justificó que en ese momento los encuentros privados estaban habilitados al aire libre -como se ve en el clip- y que todo se trató de una “operación política”.

La famosa que sumará a la política en 2023

Una famosa que se decidió tarde y por eso no competirá en estas elecciones es Morena Rial. La mediática utilizó sus redes sociales para confirmar que le llegó una propuesta y que tenía planeado aceptarla: “Para cambiar las cosas, no queda más que hacerlo uno mismo”, sentenció. Su abogado, Alejandro Cipolla, contó en diálogo con TN Show que fue el Partido Renovador Federal quien convocó a la hija de Jorge Rial. En el caso de la joven, habrá que esperar hasta 2023 para saber si finalmente da el gran paso.